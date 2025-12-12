English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
डिझेलचा टॅंकर फुटल्यानंतर बीडमध्ये रस्ता पेटला; चालकाचा होरपळून मृत्यू!

Beed Diesel tanker explodes: बीडमध्ये इंधन घेऊन जाणाऱ्या टँकरचा अपघात झाला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 12, 2025, 06:08 PM IST
बीड

