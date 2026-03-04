बीड: घराच्या खोदकामात सापडली 5 किलो चांदीची नाणी; पण पोलीस येईपर्यंत 250 नाणीच उरली; गूढ वाढलं

Silver Coins Found In Beed: आपल्या नावावर कोणीतरी संपत्ती ठेवलेली असावी किंवा आपल्याला खजिना सापडला पाहिजे असं आपल्यापैकी प्रत्येकाला कधी ना कधी वाटतं. पण असा प्रकार बीडच्या आष्टी तालुक्यात खरोखर घडला आहे. घराच्या खोदकामादरम्यान चांदीच्या नाण्याचा खजिना सापडला असून पोलीस आणि महसूल प्रशासनाकडून 250 नाणी जप्त करण्यात आली आहेत.
बीडच्या आष्टी तालुक्यातील सांगवी पाटण येथे घराच्या बांधकामासाठी सुरू असलेल्या खोदकामादरम्यान चांदीचे 250 नाणी आढळून आली आहेत. पोलिसांनी पंचनामा करून तहसील प्रशासनाकडे ही नाणी जमा केली. परंतु यातील बरीच नाणी गायब असल्याचं नागरिकांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही नाणी नेमकी किती होती आणि अधिक नाणी असतील तर ती कुठे गेली यासंदर्भात उलट-सुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
आष्टी तालुक्यातील सांगवी पाटण येथील शशिकांत खुटाळे यांच्या घराच्या बांधकामासाठी सुरू असलेल्या खोदकामात मातीच्या ढिगार्यात मुलांना चांदीची नाणी आढळून आली. याची चर्चा गावभर पसरली. तात्काळ पोलीस आणि महसूल विभागाने घटनास्थळी धाव घेत आढळून आलेली 250 चांदीची नाणी जप्त केली. महसूल प्रशासनाने ही नाणी ताब्यात घेतली असली तरी याची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
तहसील प्रशासनाने पुरातत्व विभागाला याबाबत माहिती दिली आहे. खोदकामादरम्यान जवळपास चार ते पाच किलो नाण्यांचा साठा आढळून आल्याचा संशय आहे. याची चौकशी पोलिसांसह महसूल प्रशासनाकडून सुरू आहे. तसेच गायब झालेली नाणी कुठे गेली, ती कोणी लंपास केली यासंदर्भातील शोध आता घेतला जात आहे. ही नाणी 1941 सालातील असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी वैशाली पाटील कालावधीमधील आहेत तसेच त्यांचा ऐतिहासिक संदर्भ आहे का याचाही तपास केला जाणार आहे.
खजिना सापडल्याबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक पोलिसांनी लेखी कळवणे बंधनकारक असतं. त्यासोबत खजिना सरकारी खजिन्यात जमा करावा किंवा हमी द्यावी. अशा मौल्यवान गोष्टी सापडल्याचं दडवल्यास किंवा विकल्यास दंड आणि एका वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. जर खजिना स्वतःच्या जमिनीवर सापडला आणि तो मूळ मालकालाच सापडला तर संपूर्ण खजिना शोधणाऱ्याकडे जातो. जर मजूर, शेजारी यासारख्या दुसऱ्या व्यक्तीला एखाद्याच्या जमिनीवर खजिना सापडला तर त्याचा 3/4 भाग शोधणाऱ्याला आणि 1/4 भाग जमिनीच्या मालकाला जातो. सरकारी जमिनीवर खजिना सापडला तर त्यावर सरकार मालकी सांगू शकतं. भारतीय निखात-निधी अधिनियम, 1878 (Indian Treasure-Trove Act, 1878) मध्ये यासंदर्भातील नियम लिहून ठेवलेले आहेत.