English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • विवाहितेला एकाच महिन्यात 3 वेगवेगळ्या पुरुषांना विकलं, चौथ्यांदा तर... मानवी तस्करीचं मोठं रॅकेट उघड

विवाहितेला एकाच महिन्यात 3 वेगवेगळ्या पुरुषांना विकलं, चौथ्यांदा तर... मानवी तस्करीचं मोठं रॅकेट उघड

Beed Crime: भय इथले संपत नाही... बीड जिल्ह्यातून मानवी तस्करीचे अत्यंत धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. पैशांच्या लालसेपोटी एका 21 वर्षीय विवाहित महिलेला वस्तूप्रमाणे वागवत वारंवार वेगवेगळ्या पुरुषांना विकल्याचे उघड झाले आहे. या घटनेचा घटनाक्रम डोकं चक्रावणारा आहे.

प्रिती वेद | Updated: Mar 11, 2026, 02:20 PM IST
विवाहितेला एकाच महिन्यात 3 वेगवेगळ्या पुरुषांना विकलं, चौथ्यांदा तर... मानवी तस्करीचं मोठं रॅकेट उघड
(photo Credit- Social Media)

Crime News: अलीकडेच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून एका महिलेला केवळ एका महिन्यात तीन वेळा जबरदस्तीने लग्न लावण्यात आले. सततचा मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करत असताना या महिलेने अखेर टोकाचे पाऊल उचलत विष प्राशन केले. ही महिला विवाहाित होती मात्र नवऱ्याकडच्या लोकांना कंटाळून ती माहेरी राहत असे. या घटनेनंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह इतरांवर गुन्हा दाखल करत आंतरजिल्हा रॅकेटचा तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणामुळे बीड जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पैशांच्या हव्यासापोटी मानवी तस्करी

महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातून ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली. माहितीप्रमाणे पीडित महिला मूळची लातूर येथील असून तिचे लग्न सुमारे 2 वर्षांपूर्वी झाले होते. मात्र पतीच्या गैरवर्तनामुळे ती काही काळापासून माहेरी राहत होती. याच काळात तिची ओळख पुण्यातील हडपसर भागात राहणाऱ्या एजंट ‘महानंद’ याच्याशी झाली.

योग्य स्थळं दाखवण्याचे सांगिनले अन्...

महानंद याने तिला दुसरे चांगले लग्न करून देण्याचे आश्वासन दिले. त्या आमिषाला बळी पडत ती पुण्याला गेली. मात्र तेथे तिची फसवणूक झाली. आरोपीने 5 लाख रुपये घेत तिचे लग्न ‘अमर काळभोर’ नावाच्या व्यक्तीशी जबरदस्तीने लावून दिले. या घटनेनंतर तिच्यावर अत्याचार आणि मानसिक छळ सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.

10 दिवसांत पुन्हा विक्री

ही घटना घडून अवघे 10 दिवस झाले असताना तिला पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात आले. तिथे तिला 4.5 लाख रुपयांना दुसऱ्या पुरुषाला विकल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर 4 मार्च 2026 रोजी आष्टी तालुक्यातील कांडी बुद्रुक गावातील एका व्यक्तीशी तिचे तिसरे लग्न जबरदस्तीने लावण्यात आले. यावेळीही आरोपींनी 4.5 लाख रुपये घेतल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर येत आहे.

चौथ्या लग्नाची तयारी ऐकून धक्का

काही दिवसांनी पुन्हा आरोपीकडून फोन आला. या वेळी चौथ्या लग्नासाठी तयार राहण्यास सांगितल्याचे समजताच ती पूर्णपणे हादरली. वारंवार होणारा अपमान, मानसिक छळ आणि भविष्यातील भीती यामुळे तिने विष प्राशन करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

घटनेनंतर तिला तातडीने मिरजगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या तिच्यावर उपचार सुरू असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

हे ही वाचा: 'तू एक दिवस फ्रिजमध्ये सापडशील' म्हणत मित्रमैत्रिणी चिडवायचे, मुंबईत तरुणीने स्वत:ला संपवलं; सुसाईड नोटमध्ये श्रद्धा वालकरचा उल्लेख

आंतरजिल्हा रॅकेटचं प्रकरण उघड

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आष्टी पोलिसांनी एजंट ‘महानंद’, पीडितेचा पती आणि तुळजापूर येथील आणखी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर कलम 318 आणि 61 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

पोलिस निरीक्षक ‘शरद ज्ञानदेव भुतेकर’ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक ‘श्रीकृष्ण शिंदे’ या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेमागे मोठे आंतरजिल्हा मानवी तस्करी रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथक तयार करून तपास वेगाने सुरू केला आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Human Trafficking Casebeed crime newsForced Marriage Casemaharashtra crime news

इतर बातम्या

T20 World Cup: हार्दिक पांड्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार...

स्पोर्ट्स