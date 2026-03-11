विवाहितेला एकाच महिन्यात 3 वेगवेगळ्या पुरुषांना विकलं, चौथ्यांदा तर... मानवी तस्करीचं मोठं रॅकेट उघड

Crime News: अलीकडेच एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून एका महिलेला केवळ एका महिन्यात तीन वेळा जबरदस्तीने लग्न लावण्यात आले. सततचा मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करत असताना या महिलेने अखेर टोकाचे पाऊल उचलत विष प्राशन केले. ही महिला विवाहाित होती मात्र नवऱ्याकडच्या लोकांना कंटाळून ती माहेरी राहत असे. या घटनेनंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह इतरांवर गुन्हा दाखल करत आंतरजिल्हा रॅकेटचा तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणामुळे बीड जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातून ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली. माहितीप्रमाणे पीडित महिला मूळची लातूर येथील असून तिचे लग्न सुमारे 2 वर्षांपूर्वी झाले होते. मात्र पतीच्या गैरवर्तनामुळे ती काही काळापासून माहेरी राहत होती. याच काळात तिची ओळख पुण्यातील हडपसर भागात राहणाऱ्या एजंट ‘महानंद’ याच्याशी झाली.
महानंद याने तिला दुसरे चांगले लग्न करून देण्याचे आश्वासन दिले. त्या आमिषाला बळी पडत ती पुण्याला गेली. मात्र तेथे तिची फसवणूक झाली. आरोपीने 5 लाख रुपये घेत तिचे लग्न ‘अमर काळभोर’ नावाच्या व्यक्तीशी जबरदस्तीने लावून दिले. या घटनेनंतर तिच्यावर अत्याचार आणि मानसिक छळ सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ही घटना घडून अवघे 10 दिवस झाले असताना तिला पुन्हा दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यात आले. तिथे तिला 4.5 लाख रुपयांना दुसऱ्या पुरुषाला विकल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर 4 मार्च 2026 रोजी आष्टी तालुक्यातील कांडी बुद्रुक गावातील एका व्यक्तीशी तिचे तिसरे लग्न जबरदस्तीने लावण्यात आले. यावेळीही आरोपींनी 4.5 लाख रुपये घेतल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर येत आहे.
काही दिवसांनी पुन्हा आरोपीकडून फोन आला. या वेळी चौथ्या लग्नासाठी तयार राहण्यास सांगितल्याचे समजताच ती पूर्णपणे हादरली. वारंवार होणारा अपमान, मानसिक छळ आणि भविष्यातील भीती यामुळे तिने विष प्राशन करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.
घटनेनंतर तिला तातडीने मिरजगाव येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या तिच्यावर उपचार सुरू असून तिची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आष्टी पोलिसांनी एजंट ‘महानंद’, पीडितेचा पती आणि तुळजापूर येथील आणखी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर कलम 318 आणि 61 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
पोलिस निरीक्षक ‘शरद ज्ञानदेव भुतेकर’ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक ‘श्रीकृष्ण शिंदे’ या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या घटनेमागे मोठे आंतरजिल्हा मानवी तस्करी रॅकेट कार्यरत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथक तयार करून तपास वेगाने सुरू केला आहे.