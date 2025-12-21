English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बीडमध्ये पंकजा मुंडेंची खेळी यशस्वी, अजित पवारांना धक्का देत भाजपनं राखलं वर्चस्व

Nagar Panchayat Election live: बीड नगरपंचायत निवडणुकीचा निकाल जवळपास स्पष्ट होत आला आहे. पंकजा मुंडे यांची खेळी यशस्वी ठरली आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 21, 2025, 01:25 PM IST
Beed Nagar panchayat Election Result: संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या बीड नगरपंचायत व नगरपरिषद निवडणुकांचे कल आता यायला सुरुवात झाली आहे. बीड जिल्ह्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली होती. तर, बीडचे पालकमंत्री अजित पवार आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. मात्र बीडमध्ये मुंडेंचंच वर्चस्व असल्याचे पुन्हा एकदा पंकजा मुंडेंनी दाखवून दिलं आहे. बीडमध्ये भाजपने मोठी मुसंडी मारली आहे. बीडच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून पंकजा मुंडे या तिथे तळ ठोकून होत्या अखेर त्यांची खेळी यशस्वी झाली आहे. 

अजित पवार हे बीडचे पालकमंत्री असल्यामुळं त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरली होती. सुरुवातीपासूनच बीड जिल्ह्यातील सर्वच ठिकाणी भाजपा आघाडीवर होती. तर, परळीतही महायुतीला मोठा विजय मिळाला आहे. पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांनी वर्चस्व कायम ठेवले आहे. बीड, गेवराई,परळी, अंबाजोगाई, धारूर येथे भाजपने मुसंडी मारली आहे. तर, गेवराईत भाजप जागांवर विजयी झाला असून राष्ट्रवादीला  
 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. 

भाजपने गेवराई नगर परिषदेत मोठा विजय मिळवला आहे. माजी आमदार लक्ष्मण पवार यांनी पंधरा वर्षांची सत्ता कायम राखली असून भाजपच्या गीता त्रिंबक बाळराजे पवार विजयी झाले आहेत. तर भाजपचा हा विजय राष्ट्रवादी अजित गटाचे  आमदार विजयसिंह पंडित आणि माजी आमदार अमरसिंह पंडित यांना मोठा धक्का मानला जातो. तर, पवारांच्या माध्यमातून मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गेवराईत वर्चस्व राखले आहे.

आंबाजोगाईत भाजपने खाते उघडले

अंबाजोगाईत भाजपने खाते उघडले आहे. भाजपचे नंदकिशोर मुंदडा विजयी झाले आहेत. मुंदडा हे भाजप पुरस्कृत उमेदवार आमदार नमिता मुंदडा यांचे सासरे विजयी झाले आहेत. 

