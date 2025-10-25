राजकीय दबाव? 'वरिष्ठांनी तक्रारी डावलल्या असतील तर...'; सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणी मुंडें, दानवेंचा सूचक इशारा

Satara Women Doctor Suicide Case : पोलीस अधिकाऱ्यानं लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करत साताऱ्यातील फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरनं हातावर 'सुसाईड नोट' लिहित आत्महत्या केली. हे संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या महिला डॉक्टराच्या आत्महत्येमुळे राज्यात एकच खळबळ माजली. घटनाक्रम पाहून अनेकांच्या पायाखालची जमीन सरकली.
उपलब्ध माहितीनुसार एका हॉटेलमध्ये जाऊन महिला डॉक्टरानं जीवन संपवलं. एकदा नव्हे तर चारवेळा पोलीस अधिकारी गोपाल बदनेनं अत्याचार केल्याची माहिती तिनं सुसाईड नोटमध्ये लिहिली. ज्या घरात डॉक्टर राहत होती त्या घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकरने मानसिक त्रास दिल्याचा आरोपही तिनं केला. ज्यानंतर गोपाल बदने आणि प्रशांत बनकरवर बलात्कार आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला. गुन्ह्यातील सर्वांचे मोबाईल सीडीआर काढण्यात येणार आहे.तसेच फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथकं तयार करण्यात आलीय.
गुन्हा दाखल झाला हे खरं मात्र या प्रकरणी आणखी एक धक्कादायक माहिती म्हणजे महिला ड़ॉक्टरनं वरिष्ठांकडे तब्बल 21 वेळा तक्रार केली होती ज्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नसल्याची बाबही समोर आली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी महिला डॉक्टरवर दबाव टाकण्यात येत होता, याशिवाय अत्याचाराबाबतही तिनं तक्रार दिली होती. या संपूर्ण प्रकरणी वरिष्ठांकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याची बाब समोर आल्यान धनंजय मुंडे यांनी अधोरेखित करत कठोर कारवाईची मागणी केली.
X पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया देत लिहिलं, 'साता-यात डॉक्टर तरूणीनं आत्महत्या प्रकरणात तरुणीवर राजकीय तसेच पोलिसांचा दबाव असल्याचा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी केलाय..या प्रकरणात राजकीय नेते असून याची सखोल चौकशी करण्यासाठी सातारा जिल्ह्याबाहेरील अधिका-यांची स्वतंत्र चौकशी समिती सरकारने स्थापन करावी... अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी सरकारकडे केली.
या घटनेतील दोषींना कठोर शासन व्हावे, तसेच ती मुंडे आहे व बीडची आहे म्हणून तिने केलेल्या तक्रारी वरिष्ठांनी डावलल्या असतील तर हे अतिशय गंभीर आहे'. सदर संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र एस आय टी नेमून चौकशी करण्यात यावी अशी माहणी करत हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवण्याचा सूरही त्यांनी आळवला. दोषींना कठोर शासन घडवून देण्यासाठी आपण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीनं रितसर पत्रही देणार असल्याचंही आश्वासन मुंडेंनी दिलं.
सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे रुग्णसेवेत असलेल्या व मूळच्या बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील महिला डॉक्टर यांच्याबाबत घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. माझ्या त्या डॉक्टर भगिनीला भावपूर्ण श्रद्धांजली. तिच्या अकाली निधनाने कुटुंबियांवर कोसळलेल्या दुःखात मी सहभागी आहे.
या घटनेतील…
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) October 24, 2025
साताऱ्यातील डॉक्टर तरूणी आत्महत्या प्रकरणात तरुणीवर राजकीय वर्तुळातून तसंच पोलिसांचा दबाव असल्याचा गंभीर आरोप अंबादास दानवे यांनी केला आहे. या प्रकरणात राजकीय नेते असून याची सखोल चौकशी करण्यासाठी सातारा जिल्ह्याबाहेरील अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी समिती सरकारने स्थापन करावी, अशी मागणी दानवे यांनी सरकारकडे केली.
या प्रकरणात काय घडले?
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णसेवा करणाऱ्या 28 वर्षीय महिला डॉक्टरने 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी फलटण येथील एका हॉटेलच्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तिच्या हाताच्या तळव्यावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये तिने गंभीर आरोप केले आहेत.
पीडित डॉक्टर कोण होत्या?
पीडित डॉक्टर मूळच्या बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील रहिवाशी होत्या. त्या कष्टाने डॉक्टर झाल्या होत्या आणि सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात तैनात होत्या. त्या मराठवाडा भागातील होत्या आणि त्या मुंडे आडनावाच्या कुटुंबातील होत्या.
सुसाईड नोटमध्ये डॉक्टरने पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) गोपाल बदने याने चार वेळा बलात्कार केल्याचा आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर प्रशांत बनकर (त्यांच्या भाडेकरू घर मालकाचा मुलगा) याने मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप केला आहे. हे अत्याचार गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू होते.