Marathi News
पुरानंतर आता भूस्खलनाची टांगती तलवार! काही दिवस धोक्याचे; महाराष्ट्रातील 'या' गावाला भीती वाढवणारा इशारा

Maharashtra Weather News : संकट नेमकं किती गंभीर आहे याची धडकी भरवणारी दृश्य आता समोर येत असून, प्रशासन पुढं काय कारवाई करतं हे पाहणं महत्त्वाचं...   

सायली पाटील | Updated: Oct 9, 2025, 02:04 PM IST
beed news high risk of landslide in kapildhar village mentioned gsi survey

महेंद्र मुधोळकर, झी मीडिया, बीड : (Marathwada Floods) अतिवृष्टी आणि त्यानंतर झालेल्या पुरामुळं मराठवाड्याच्या बहुतांश भागांमध्ये मोठं नुकसान झालं. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी पाण्याच्या प्रवाहात खरवडून गेल्या, बहर आलेली पिकं पुरात आडवी झाली. अनेकांचे घर-संसारही वाहून गेले आणि हा निसर्गाचा कहर इतक्यावरच थांबला नाही, तर आता याच मराठवाड्यातील निसर्गसौंदर्यानं नटलेल्या एका गावाला याच निसर्गामुळं धोका उद्भवताना दिसत आहे. 

धोक्याच्या गर्त छायेत असणारं हे गाव म्हणजे कपिलधारवाडी. काही दिवसांपूर्वीच या गावातील बहुतांश ठिकाणी जमीन खचल्याच्या घटना घडल्या. ज्यानंतर कपिलधारवाडीकडे जाणारा मुख्य रस्तासुद्धा बंद करण्याच्या निर्देशवजा सूचना प्रशासनानं दिल्या. 

परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता गावकऱ्यांनीसुद्धा आपल्याला सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याची मागणी केलेली असतानाच आता चिंतेत भर टाकणारी माहिती नव्यानं समोर आली आहे. बीडच्या कपिलधारवाडी इथं उद्भवलेल्या भूस्खलनजन्य परिस्थितीचा आढावा नुकताच भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण पुणे विभागाच्या पथकाकडून घेण्यात आला. जीएसआयचे संचालक मेगो चासी आणि वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा यांनी भूस्खलनाचे मुख्य कारण स्पष्ट केलं. 

कपिलधारवाडीमध्ये का होतंय भूस्खलन? 

सदर ठिकाणी (या गावात) जमिनीच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नैसर्गिक ड्रेनेज प्रणाली अस्तित्वात नाही. बारीक मातीच्या तुकड्यांनी समृद्ध असलेल्या या भागात पाणी झिरपून भूपृष्ठाखाली साठत आहे. यामुळे भूस्खलनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून ती काही काळ पुढेही सुरू राहण्याची शक्यता पथकाने वर्तवली आहे. 

थोडक्यात राज्यातील या भागाला बहुआयामी धोका निर्माण झाल्याचं जीएसने नमूद केले. ज्यामुळं उतारावर असणारे मातीचे थर त्यांचं मूळ स्थान सोडत असून, काही ठिकाणी दगड आणि दरड कोसळत आहे. नदीच्या प्रवाहामुळे जमिनीची धूपही होत आहे. ज्यामुळं या धोकाग्रस्त भागात 'स्लाईडक्षेत्रा'च्या तीन ते चार कुटुंबं सर्वाधिक प्रभावित असल्याचं नमूद करण्यात आलं. ज्यामुळं आता बाधितासह इतर कुटुंबांचं पुनर्वसन करण्यासाठी पुढील अहवाल सादर केला जाईल.

मराठवाड्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे काय नुकसान झाले?
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मराठवाड्याच्या बहुतांश भागांमध्ये मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी पाण्याच्या प्रवाहात खरवडून गेल्या, बहर आलेली पिके पुरात आडवी झाली. 

कपिलधारवाडी गावाला सध्या कोणता धोका निर्माण झाला आहे?
बीड जिल्ह्यातील कपिलधारवाडी गावाला भूस्खलनाचा धोका उद्भवला आहे. काही दिवसांपूर्वी गावातील बहुतांश ठिकाणी जमीन खचली असून, प्रशासनाने गावाकडे जाणारा मुख्य रस्ता बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

कपिलधारवाडीमध्ये भूस्खलनाचे मुख्य कारण काय आहे?
गावात जमिनीच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नैसर्गिक ड्रेनेज प्रणाली अस्तित्वात नाही. बारीक मातीच्या तुकड्यांनी समृद्ध असलेल्या भागात पाणी झिरपून भूपृष्ठाखाली साठते, ज्यामुळे भूस्खलनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

