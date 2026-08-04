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20 कोटींची संपत्ती मोलकरणीच्या नावे करुन संपवलं आयुष्य, सुपरस्टारने भिंतीवर लिहली होती अखेरची इच्छा


एका अभिनेत्याने त्याची संपूर्ण कोट्यवधीची संपत्ती मोलकरणीच्या नावे करुन आयुष्य संपवलं होतं. कोण आहे हा अभिनेता आणि काय घडलं होतं नेमकं?

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 04, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:11 PM IST
20 कोटींची संपत्ती मोलकरणीच्या नावे करुन संपवलं आयुष्य, सुपरस्टारने भिंतीवर लिहली होती अखेरची इच्छा
Image Credit: Before dies Veteran Actor Left His Entire Wealth To His House Maid

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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