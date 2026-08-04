/20 कोटींची संपत्ती मोलकरणीच्या नावे करुन संपवलं आयुष्य, सुपरस्टारने भिंतीवर लिहली होती अखेरची इच्छा

तेलगु फिल्म इंडस्ट्रीतील एक घटना अशी घडली ज्यामुळं सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. जवळपास 11 वर्षांपूर्वी तेलगु इंडस्ट्रीतील सुपरस्टार अभिनेते यांनी आत्महत्या केली. मात्र या कलाकाराची अंतिम इच्छा पाहून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. या कलाकाराने त्याची संपूर्ण संपत्ती एका अशा व्यक्तीला देण्याची इच्छा व्यक्त केली. ज्याची कोणालाही अपेक्षा नव्हती.
रिपोर्टनुसार, आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या घरातील भिंतीवर काळ्या मार्करने एक नोट लिहली होती. त्यांनी त्यांची सगळी संपत्ती कुटुंबाला दान देण्याऐवजी मोलकरणीला दिली. त्यांनी त्यांच्या मृत्यूपुर्वी लिहिलेल्या मेसेज मध्ये म्हटलं होतं की, ते तिला देऊन टाका आणि तिला त्रास देऊ नका.'
रंगनाथ असं या कलाकाराचे नाव असून त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये 300हून अधिक चित्रपटात काम केले आहे. 19 डिसेंबर 2015 रोजी हैदराबाद येथील त्यांच्या घरी आत्महत्या केली. त्यांचे वय 66 वर्ष होते. रिपोर्ट्सनुसार, त्यांची मुलगी नीरजा त्या दिवशी रंगनाथ यांना भेटण्यासाठी गेली होती. तिने अनेकदा त्यांच्या घराचा दरवाजा ठोठावला. मात्र त्यांनी दरवाजा उघडला नाही. तेव्हा कुटुंबीयांनी दरवाजा तोडला तेव्हा ते गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रंगनाथ कित्येक दिवसांपासून डिप्रेशन आणि एकटेपणा यांनी त्रासले होते. एका मुलाखतीत त्यांच्या मुलीने म्हटलं होतं की, त्यांनी अनेकदा आत्महत्येबद्दल बोलून दाखवलं होतं. त्यानंतर त्यांचं समुपदेशनदेखील केलं होतं. रंगनाथ यांनी शेवटचा मेसेज दुपारी 3.30 वाजता त्यांचा मित्र बी. देवदास यांना केला होता. त्या मेसेजच्या माध्यमातून अभिनेत्याने अलविदा म्हटलं होतं.
रिपोर्टनुसार, त्या दिवशी त्यांची मोलकरीण मीनाक्षी त्याच्यासाठी स्वयंपाक करायला आली आणि काम संपवून घरातून निघून गेली. मात्र, तिला याची काहीच कल्पना नव्हती की येणारा काळ तिचं आयुष्य बदलणार आहे. रंगनाथनने आपली सर्व मालमत्ता तिच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला. रंगनाथनला हा निर्णय अंतिम व्हावा असे वाटत होते आणि म्हणूनच त्याने आपल्या मालमत्तेचा तपशील भिंतीवर लिहून ठेवला होता.
अहवालानुसार, रंगनाथन यांची एकूण संपत्ती सुमारे 10 ते 20 कोटी रुपये इतकी होती.