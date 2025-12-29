महिना आणि वेळ तीच, फक्त ठिकाण वेगळे... वर्षभरानंतर मुंबईत पुन्हा सेम टू सेम तशीच भयानक बस दुर्घटना, चौघांचा मृत्यू

BEST Bus Crushes Passengers In Bhandup : वर्षभरापूर्वी मुंबईत जशी दुर्घटना घडली होती तशीच सेम टू सेम भयानक दुर्घटना पुन्हा घडली आहे. वेळ आणि महिना तोच आहे. मुंबईत पुन्हा एक भयानक दुर्घटना घडली आहे. बेस्ट बस गर्दीत घुसली. या बेस्ट बसने 11 जणांना चिरडले आहे. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. भांडूप रेल्वे स्थानक परिसरात ही दुर्घटना घडली आहे. घटनास्थळी प्रचंड गर्दी झाली.
भांडूप पश्चिम येथे रेल्वे स्थानक परिसरात बस्ट बस थांबातात. यामुळे नेहमीच येथे बस पकडण्यासाठी प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. 29 डिसेंबर रोजी रात्री 9.30 च्या सुमारास एक मोठी दुर्घटना घडली. बेस्टच्या MH 01, CV 6515 या क्रमांकाच्या इलेक्ट्रीक बसने 11 प्रवाशांना चिरडले आहे. बस मागे घेत असताना चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस गर्दीत घुसली. रात्रीची वेळ असल्यामुळे स्टेशन परिसरात प्रवाशांची मोठी गर्दी होती त्यावेळी ही घटना घडली आहे. बस खाली येऊन दोन महिलांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी पोलीस आणि रुग्णवाहिका दाखल झाल्या.
9 डिसेंबर 2024 रोजी रात्री 9.45 च्या सुमारास कुर्ला रेल्वे स्थानक परिसरात मोठी बस दुर्घटना घडली होती. एका खाजगी बेस्ट बसने नियंत्रण सुटले आणि या भरधाव बसने रस्त्यावरील अनेक लोकांना आणि वाहनांना चिरडले. यात 49 जण जखमी झाले होते. यात सात जणांचा मृत्यू झाला. पंचवीस ते पंचवीस वाहनांचेही नुकसान झाले. अपघातानंतर चालक पळून गेला होता.