/मुंबईत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संप! टॅक्सीसाठी लांब रांगा, प्रवाशांचा खोळंबा; नोकरदारांचे हाल

Mumbai Best Bus News : मुंबईची दुसरी लाईफलाईन म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या बेस्ट बसचे कर्मचारी शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून संपावर गेल्याने प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे. बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समितीकडून प्रलंबित मागण्यांसाठी संप पुकारला गेला आहे. या संपात बेस्टच्या बसगाड्यांचे चालक, वाहक तसेच वीज विभागातील कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. तर काही संघटनांनी काम सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे मध्य रात्रीपासून संपाला सुरुवात झाल्याने अनेक आगरांतून बस बाहेर पडल्या नसल्याचे पाहायला मिळत आहे, मात्र यामुळे प्रवाशांचे नाहक हाल होत असून नोकरदार वर्गाचा सुद्धा खोळंबा झाला आहे. बेस्ट बस बंद असल्याने टॅक्सीसाठी लांबच लांब रांगा पाहायला मिळतायत.
शुक्रवारी बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारलं आहे. बेस्टचा 'क' अर्थसंकल्प हा महापालिकेच्या 'अ' अर्थसंकल्पात विलिन करा, निवृत्त कामगारांची कायदेशीर देणी एकरकमी द्या, 2016 ते 2026 चा वेतन करार 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे थकबाकीसह द्या, बेस्टचे परिवहन व विज विभागाचे कंत्राटीकरण रद्द करून वेटलिज कामगारांना बससह बेस्ट मध्ये सामावून घ्या, बेस्टच्या स्वःमालकीच्या 5 हजार बस आणा, आवश्यक कामगार भरती करा, ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना सेवा ज्येष्ठतेने पदोन्नती द्या, बेस्ट उपक्रमाच्या मालमत्ता लाँग लिज अथवा अन्य मार्गाने विकू नका, पी.पी.पी. मॉडेल ऐवजी सेल्फ डेव्हलपमेंट स्विकारा इत्यादी मागण्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत.
विधानपरिषदेचे आमदार प्रसाद लाड यांनी सांगितलं की आजचा बेस्ट संप हा अनधिकृत आहे. 'गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून बेस्ट बसेसवर दगडफेक केली जातेय. मुंबईकरांना वेठीस धरणं योग्य नाही, मुंबईकरांना वेठीस धरणा-या कर्मचा-यांवर मेस्मा लावणार अशा इशारा प्रसाद लाड यांनी दिला आहे. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात संप सुरूच राहणार असल्यचे सांगण्यात आले आहे तर दुसरीकडे जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत तसेच काम करण्यापासून रोखतील त्यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळतेय. मात्र या सगळ्यात प्रवाशांचे हाल झालेत.