ठाकरे बंधूंची बेस्टच्या पतपेढी निवडणुकीत एकहाती सत्ता येण्याची चिन्ह धूसर आहेत. भाजपसहित अनेक पॅनल मैदानात उतरल्यानं मतांचं विभाजन झाले. ठाकरेंच्या उत्कर्ष पॅनलला फटका बसण्याची शक्यता आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 19, 2025, 11:34 PM IST
महाराष्ट्रात राज ठाकरेंसह युती करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना जबरदस्त झटका? बेस्ट पतसंस्थेच्या निवडणुकीत 9 वर्षांची सत्ता हातातून जाणार?

BEST society polls results Thackeray Brothers against BJP :  मराठी भाषेच्या मुद्यावरुन उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले होते. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे एकत्र येऊन निवडणूक लढतील अशा चर्चा सुरु असतानाच मुंबईतील बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आले. बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे बंधूची युती झाली.  ठाकरेंची बेस्ट कामगार सेना आणि मनसेची बेस्ट कामगार कर्मचारी सेना यांची एकत्रित युती झाली.  बेस्टच्या निवडणुकीत उत्कर्ष पॅनल म्हणून दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले. महाराष्ट्रात राज ठाकरेंसह युती करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना जबरदस्त झटका बसला आहे.  बेस्ट पतसंस्थेच्या निवडणुकीत 9 वर्षांची सत्ता हातातून जाण्याची शक्यता आहे.  बेस्ट निवडणुकीत  महाराष्ट्राचे राजकारण बदलवणारा धक्कादायक कल समोर आला आहे. 

18 ऑगस्ट 2025 रोजी बेस्ट पतपेढीची निवडणुक पार पडली. या निवडणुकीत 21 जागापैकी शिवसेना UBT 19 तर मनसे 2 जागा लढवल्या. बेस्ट पतपेढीवर मागील 9 वर्षे ठाकरेंच्या कामगार सेनेची सत्ता आहे. पण, यावेळेस भाजपसहित नारायण राणे, विठ्ठलराव गाईकवाड असे अनेक पॅनल मैदानात उतरल्याने मोठ्या प्रमाणात मतं विभाजन झाले. 
बेस्टमधील पतपेढीत ठाकरे बंधूंची एकहाती सत्ता येण्याची शक्यता धूसर आहे. कारण  बेस्ट पतपेढीवर संमिश्र पॅनल निवडून येण्याची शक्यता आहे.   मागील 9 वर्षे ठाकरेंच्या कामगार सेनेची होती सत्ता. पण यावेळेस भाजपसहित नारायण राणे, विठ्ठलराव गाईकवाड असे अनेक पॅनल मैदानात उतरल्याने मोठ्या प्रमाणात मतं विभाजन.  याचा फटका ठाकरेंच्या पॅनेलला बसण्याची शक्यता. रात्री उशीरापर्यंत काही डेपोची मतमोजणी  सुरूच. 

मुंबईतील बेस्ट निवडणुकीत ठाकरेंची युती झाली. मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचं बेस्टच्या निवडणुकीत  उत्कर्ष पॅनल उभं केले. याच पॅनलकडून निवडणूक अधिका-यांकडे अचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार करण्यात आली. सहकार समृद्धी पॅनलकडून कामगारांना पैसे वाटल्याचा आरोप उत्कर्ष पॅनलकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे श्रमिक पॅनलचे सर्व उमेदवार बाद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मतदानाआधीच आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी रंगल्या होत्या.

