  • पद्मभूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर कोश्यारींची पहिली प्रतिक्रिया, मोदी-शहांनी माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला...

पद्मभूषण पुरस्कार मिळाल्यानंतर कोश्यारींची पहिली प्रतिक्रिया, 'मोदी-शहांनी माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला...'

Bhagatsingh Koshyari Reaction:  पुरस्कार मिळाल्यानंतर कोश्यारी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 26, 2026, 06:07 PM IST
भगतसिंह कोश्यारी

Bhagatsingh Koshyari Reaction: केंद्र सरकारने नुकतीच पद्म पुरस्कारांची यादी जाहीर केली आहे. यात पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री अशा तीन गटांमध्ये एकूण 131 व्यक्तींना नागरी सन्मान देण्याचे ठरवले आहे. हे पुरस्कार विविध क्षेत्रांतील योगदानासाठी दिले जातात. यंदाच्या यादीत महाराष्ट्रातील काही प्रमुख नावेही समाविष्ट आहेत. सरकारने हे सन्मान निवडण्यासाठी एक समिती नेमली असून, त्यांच्या शिफारशीवरून हे निर्णय घेण्यात आले. या पुरस्कारांमुळे देशातील प्रतिभावंतांना प्रोत्साहन मिळते आणि त्यांचे कार्य देशवासीयांसमोर येतात. दरम्यान महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना दिलेल्या पुरस्कारावर ठाकरेंच्या शिवसेनेने टीका केलीय. पुरस्कार मिळाल्यानंतर कोश्यारी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

भगतसिंग कोश्यारींना पद्मभूषण

महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पद्मभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे. ते उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्रीही आहेत. त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक सेवेसाठी हा सन्मान देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. 

संजय राऊतांची टीका

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी कोश्यारींच्या पुरस्कारावर नाराजी दाखवली. सोशल मीडियावर एक्सवर पोस्ट करत त्यांनी म्हटले की, महाराष्ट्राचा अवमान करणाऱ्यांना भाजप सन्मानित करते.कोश्यारींच्या काही निर्णयांमुळे राज्यातील लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे हा पुरस्कार योग्य नाही, असे राऊत म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांकडून कौतुक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोश्यारींच्या पुरस्कारावर प्रतिक्रिया दिलीय. कोश्यारींचे जीवन प्रेरणादायी आहे. त्यांनी वन रँक वन पेन्शन योजना आणि पहाडी भागातील विकासासाठी मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्यावर टीका करणारे छोट्या विचारसरणीचे असल्याचे म्हणत त्यांनी राऊतांना प्रत्युत्तर दिले.कोणाच्या काळात कोणाला कसा गौरव मिळाला हे आता बोलणे उचित नाही, असा टोमणाही त्यांनी मारला. 

एकनाथ शिंदेंकडून अभिनंदन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पद्म पुरस्कार विजेत्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, विविध क्षेत्रांतील असामान्य व्यक्तींना हा सन्मान मिळणे देशासाठी अभिमानास्पद आहे. महाराष्ट्रातील अभिनेते धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण मिळाल्याबद्दलही त्यांनी आनंद व्यक्त केला. शिंदेंच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. या पुरस्कारांमुळे कलाक्षेत्रातील योगदानाचा योग्य सन्मान झाल्याचे ते म्हणाले. 

काय म्हणाले कोश्यारी?

भगतसिंग कोश्यारी यांनी पुरस्कार मिळाल्याबद्दल भावुक प्रतिक्रिया दिली आहे. जनतेच्या प्रेमामुळेच मी विधान परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल झालो. हा सन्मानही त्यांच्या आशीर्वादाचा परिणाम आहे. ते म्हणाले, मी अधिक उत्साहाने देश आणि समाजासाठी काम करेन. या पुरस्काराने त्यांना नवीन ऊर्जा मिळाली असून, निष्ठेने सेवा सुरू ठेवेन.सार्वजनिक जीवनातील माझ्या सेवाकार्यासाठी हा सन्मान दिल्याबद्दल मी भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार आणि निवड समितीचे मनःपूर्वक आभार मानतो, असे ते म्हणाले.

भारत