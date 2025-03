मराठी भाषेबद्दलच्या 'त्या' विधानावर भैयाजी जोशींचे स्पष्टीकरण, 'मुंबईची भाषादेखील...'

Bhaiyaji Joshi On Marathi: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी कार्यवाह भैयाजी जोशी यांनी मराठी भाषेसंदर्भात विधान केले. विद्याविहार येथे आयोजित नामांतराच्या कार्यक्रमात ते मुंबई आणि मराठी भाषेविषयी बोलले. यानंतर विधानसभेत गदारोळ झाला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीदेखील यावर संताप व्यक्त केला. दरम्यान भैयाजी जोशी यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

मुंबईत येणा-या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही, असं विधान आरएसएसचे माजी सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांनी केलं होतं. घाटकोपरची भाषा गुजराती आहे. मुंबईची एक भाषा नाही मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, असे विधान भैयाजी जोशी यांनी केले.

#WATCH | Mumbai: On row over his statement, RSS leader Bhaiyyaji Joshi says, "Due to one of my statements, a misunderstanding has occurred. There is no question that the language of Mumbai is not Marathi. The language of Maharashtra is Marathi. Mumbai is in Maharashtra and… pic.twitter.com/1dS7kj90sa

— ANI (@ANI) March 6, 2025