/भंडारा जिल्ह्यात शिक्षणाची गंभीर अवस्था; 50 शाळा शिक्षकांविना, 800 शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होत असताना जिल्ह्यातील तब्बल ५० जिल्हा परिषद शाळा एकाही शिक्षकाविना सुरू होणार असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, डिजिटल शिक्षण आणि शैक्षणिक सुधारणा यांचे दावे केले जात असताना प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या अभावाचा मोठा फटका बसत आहे.
जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्या, इमारती आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती असली तरी शिकवण्यासाठी शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरत असून, पालकांमध्येही संतापाचे वातावरण आहे. "शिक्षणाचा अधिकार" हा केवळ कागदावरच राहिला आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
भंडारा जिल्ह्यात एकूण ७९४ जिल्हा परिषद शाळा असून, त्यामध्ये सुमारे ८०० शिक्षकांची कमतरता आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक शिक्षक निवृत्त झाले, मात्र त्यांच्या जागी नव्या नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. परिणामी अनेक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर दोन ते तीन वर्गांचा भार पडला आहे, तर ५० शाळा पूर्णपणे शिक्षकांविना आहेत.
या गंभीर परिस्थितीबाबत पालक आणि ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तातडीने शिक्षकांची भरती करून रिक्त पदे भरण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण सभापती नरेश ईश्वरकर यांनीही या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. शिक्षक भरतीसाठी आंदोलन आणि उपोषण करण्यात आले, मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. हीच परिस्थिती कायम राहिल्यास भविष्यात अनेक शाळा बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.
एकीकडे शिक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे सांगितले जात असताना दुसरीकडे शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच निर्माण झालेल्या या गंभीर समस्येवर सरकार तातडीने काय निर्णय घेते, याकडे भंडारा जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.