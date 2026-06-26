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भंडारा जिल्ह्यात शिक्षणाची गंभीर अवस्था; 50 शाळा शिक्षकांविना, 800 शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

 भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे विदारक वास्तव समोर आले आहे. एका बाजूला सरकार "गुणवत्तापूर्ण शिक्षण" आणि "डिजिटल इंडिया"च्या घोषणा करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला जिल्ह्यात तब्बल ५० शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 26, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:25 PM IST
भंडारा जिल्ह्यात शिक्षणाची गंभीर अवस्था; 50 शाळा शिक्षकांविना, 800 शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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