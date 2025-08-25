आरोग्यसेवेचे वाजवले बारा! सफाई कामगाराने दिलं रुग्णाला इंजेक्शन

प्रवीण तांडेकर, झी २४ तास, भंडारा : सफाई कामगार असलेल्या महिलेनं थेट रुग्णाला इंजेक्शन देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे रुग्णालय प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
एका रुग्ण महिलेला सफाई कामगार महिलेनंच सलाईन लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी ग्रामीण रुग्णालयात हा प्रकार घडला आहे. भाग्यश्री काशीकर ताप व थंडीच्या आजारामुळे ग्रामीण रुग्णालय लाखनी इथं दाखल झाल्या होत्या. उपचारासाठी दाखल असताना सफाई कामगार महिलेनं थेट सलाइन लावण्याचा प्रयत्न केला. इतकंच नव्हे, तर वापरलेल्या दूषित सिरिंजने इंजेक्शन देण्यात आले, असा गंभीर आरोप रुग्ण महिलेने केला आहे. या प्रकाराबाबत रुग्ण भाग्यश्री यांनी विचारणा केली असता, परिचारिकेनं उद्धटपणे उत्तरं दिली आहेत. दूषित सिरिंज वापरल्यानं संसर्गजन्य आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक व रुग्णांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे.
आता हा प्रकार माध्यमांनी उचलून धरल्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात आल्याचं डॉक्टर सांगत आहेत. पण धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतरच प्रशासकीय यंत्रणेला जागी आलीय का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सफाई कामगाराला सलाइन लावण्याची परवानगी कुणी दिली? जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे फक्त भंडारा जिल्ह्यात असा प्रकार नाही ते इतर ठिकाणी देखील असाच प्रकार होत असल्याचं दबक्या आवाजात बोललं जातं आहे.