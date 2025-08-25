English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आरोग्यसेवेचे वाजवले बारा! सफाई कामगाराने दिलं रुग्णाला इंजेक्शन

भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी थेट खेळ करणारा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 25, 2025, 10:21 PM IST
प्रवीण तांडेकर, झी २४ तास, भंडारा : सफाई कामगार असलेल्या महिलेनं थेट रुग्णाला इंजेक्शन देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे रुग्णालय प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

एका रुग्ण महिलेला सफाई कामगार महिलेनंच सलाईन लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भंडारा जिल्ह्याच्या लाखनी ग्रामीण रुग्णालयात हा प्रकार घडला आहे. भाग्यश्री काशीकर ताप व थंडीच्या आजारामुळे ग्रामीण रुग्णालय लाखनी इथं दाखल झाल्या होत्या. उपचारासाठी दाखल असताना सफाई कामगार महिलेनं थेट सलाइन लावण्याचा प्रयत्न केला. इतकंच नव्हे, तर वापरलेल्या दूषित सिरिंजने इंजेक्शन देण्यात आले, असा गंभीर आरोप रुग्ण महिलेने केला आहे. या प्रकाराबाबत रुग्ण भाग्यश्री यांनी विचारणा केली असता, परिचारिकेनं उद्धटपणे उत्तरं दिली आहेत. दूषित सिरिंज वापरल्यानं संसर्गजन्य आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिक व रुग्णांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. 

आता हा प्रकार माध्यमांनी उचलून धरल्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात आल्याचं डॉक्टर सांगत आहेत. पण धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतरच प्रशासकीय यंत्रणेला जागी आलीय का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सफाई कामगाराला सलाइन लावण्याची परवानगी कुणी दिली? जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे फक्त भंडारा जिल्ह्यात असा प्रकार नाही ते इतर ठिकाणी देखील असाच प्रकार होत असल्याचं दबक्या आवाजात बोललं जातं आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

