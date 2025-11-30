भंडाऱ्यात महायुतीत मीठाचा खडा? भाजप-शिवसेनेतील वाद शिगेला!

Bhandara Mahayuti Conflict: भंडारा जिल्ह्यात महायुती मध्येच आरोप प्रत्यारोपणाची मालिका सुरू आहे.भाजपा विरूद्ध शिवसेना अशी लढाई सुरू झाली आहे. परिणय फुके आणि नरेंद्र भोंडेकर यांच्यातील वाद काही शमण्याचं नाव घेत नाहीये. नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारात तर दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगलंय.
नगर परिषद निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलाय. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. सत्ताधारी विरोधक आमने सामने येण्याऐवजी तिकडे भंडा-यात महायपुतीतच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागरल्यात. शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर आणि भाजप आमदार परिणय फुकेंमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरु झालंय. भंडारा नगरपरिषदेमध्ये आमदार नरेंद्र भोंडेकरांनी त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिल्याने भाजपकडून भोंडेकरांना लक्ष केलं जातंय. आमदार परिणय फुकेंनी भंडा-यादतील विविध भ्रष्टाचार बाहेर काढत. भोंडेकरांवर आरोप केलेत. आणि भर प्रचारसभेत भोंडेकरांना जेलमध्ये टाकण्याचा इशारा दिलाय.
भंडा-यातील फुके विरुद्ध भोंडेकर वाद शिगेला पोहोचलाय. परिण फुकेंच्या इशा-यानंतर भोंडेकरही आक्रमक झालेत. आपल्या मतामुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बसलाय. जर भाजप आमदार आरोप करणार असतील तर आम्हीही युतीधर्म विसरू असा इशारा भोंडेकरांनी दिलाय. त्याला पुन्हा परिणय फुकेंनी प्रत्युत्तर दिलंय.
राज्यात जरी महायुती एकत्र असली तरी भंडारा जिल्ह्यात मात्र भाजपा विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष दिसून येतोय. दोन्ही आमदार एकमेकांवर टीकास्त्र सोडतायत. त्यामुळे आता भंडा-यात निकाल लागल्यानंतर भोंडेकर-फुकेंमधला संघर्ष अजून वाढणार की शमणार हे लवकरच कळेल.
