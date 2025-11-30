English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भंडाऱ्यात महायुतीत मीठाचा खडा? भाजप-शिवसेनेतील वाद शिगेला!

Bhandara Mahayuti Conflict: नगर परिषद निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलाय. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय.  

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 30, 2025, 08:08 PM IST
भंडाऱ्यात महायुतीत मीठाचा खडा? भाजप-शिवसेनेतील वाद शिगेला!
भंडारा नगरपरिषद निवडणूक

Bhandara Mahayuti Conflict: भंडारा जिल्ह्यात महायुती मध्येच आरोप प्रत्यारोपणाची मालिका सुरू आहे.भाजपा विरूद्ध शिवसेना अशी लढाई सुरू झाली आहे. परिणय फुके आणि नरेंद्र भोंडेकर यांच्यातील वाद काही शमण्याचं नाव घेत नाहीये. नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारात तर दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध रंगलंय.

नगर परिषद निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलाय. त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय.  सत्ताधारी विरोधक आमने सामने येण्याऐवजी तिकडे भंडा-यात महायपुतीतच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागरल्यात. शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर आणि भाजप आमदार परिणय फुकेंमध्ये  शाब्दिक युद्ध सुरु झालंय. भंडारा नगरपरिषदेमध्ये आमदार नरेंद्र भोंडेकरांनी त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिल्याने भाजपकडून भोंडेकरांना लक्ष केलं जातंय.  आमदार परिणय फुकेंनी भंडा-यादतील विविध भ्रष्टाचार बाहेर काढत. भोंडेकरांवर आरोप केलेत. आणि भर प्रचारसभेत भोंडेकरांना जेलमध्ये टाकण्याचा इशारा दिलाय.

भंडा-यातील फुके विरुद्ध भोंडेकर वाद शिगेला पोहोचलाय. परिण फुकेंच्या इशा-यानंतर भोंडेकरही आक्रमक झालेत. आपल्या मतामुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बसलाय. जर भाजप आमदार आरोप करणार असतील तर आम्हीही युतीधर्म विसरू असा इशारा भोंडेकरांनी दिलाय. त्याला पुन्हा परिणय फुकेंनी प्रत्युत्तर दिलंय.

राज्यात जरी महायुती एकत्र असली तरी भंडारा जिल्ह्यात मात्र भाजपा विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष दिसून येतोय. दोन्ही आमदार एकमेकांवर टीकास्त्र सोडतायत. त्यामुळे आता भंडा-यात निकाल लागल्यानंतर भोंडेकर-फुकेंमधला संघर्ष अजून वाढणार की शमणार हे लवकरच कळेल.

FAQ

१. प्रश्न: भंडारा जिल्ह्यात सध्या महायुतीत का भांडण सुरू आहे?

उत्तर: भंडारा नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेना आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी त्यांच्या पत्नीला उमेदवारी दिल्यामुळे भाजप नाराज आहे. त्यातून भाजप आमदार परिणय फुके यांनी भोंडेकरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि जेलमध्ये टाकण्याचा इशारा दिला, त्यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे.

२. प्रश्न: नरेंद्र भोंडेकर यांनी परिणय फुकेंना काय उत्तर दिले?

उत्तर: भोंडेकर म्हणाले की, “माझ्या मतामुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बसला आहे. जर भाजप आमदार आरोप करणार असतील तर आम्ही युतीधर्म विसरू.” अशा प्रकारे त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि युती तोडण्याचा इशारा दिला.

३. प्रश्न: भंडारा नगरपरिषद निवडणुकीनंतर फुके-भोंडेकर यांच्यातील वाद काय होईल?

उत्तर: सध्या दोन्ही नेते एकमेकांवर सतत टीका करत आहेत. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर हा वाद आणखी तीव्र होईल की शांत होईल हे सध्या तरी सांगता येत नाही, पण सध्याचे वातावरण पाहता संघर्ष वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

