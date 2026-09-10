/‘रायगडचं पालकमंत्रीपद त्यांच्यामुळेच!’ भरत गोगावले यांनी जाहीर सभेत कोणाचं नाव घेतलं? राजकारणात खळबळ

रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून राज्याच्या राजकारणात पुन्हा चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री भरत गोगावले यांनी जाहीर सभेत या पदाबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. रायगडचे पालकमंत्रीपद मिळण्यामागे आमदार अनिकेत तटकरे यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे गोगावले यांनी म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे रायगडच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
पालकमंत्रीपद मिळण्याचे श्रेय कोणाला द्यायचे, यावर भाष्य करताना गोगावले यांनी थेट अनिकेत तटकरे यांचे नाव घेतले. तटकरे यांना बिनविरोध निवडून देण्याच्या निर्णयामुळे रायगडचे पालकमंत्रीपद मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या वक्तव्याकडे केवळ कौतुक म्हणून नव्हे, तर रायगडमधील सत्तासमीकरणांच्या संदर्भातही पाहिले जात आहे.
गोगावले यांच्या वक्तव्याचा केंद्रबिंदू अनिकेत तटकरे यांची बिनविरोध निवड हा आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही निवड बिनविरोध होणे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा पालकमंत्रीपदाच्या निर्णयाशी संबंध आहे. त्यामुळे रायगडमध्ये महायुतीतील घटक पक्ष आणि स्थानिक नेत्यांमधील समन्वयाचा मुद्दाही या निमित्ताने चर्चेत आला आहे.
गोगावले यांनी हे वक्तव्य जाहीर सभेत केल्याने त्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पालकमंत्रीपदासारख्या महत्त्वाच्या पदाचे श्रेय विरोधकांवर टीका करण्याऐवजी दुसऱ्या राजकीय नेत्याला देणे, हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यांच्या वक्तव्याचा नेमका राजकीय संदेश काय, याबाबत स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे तर्क व्यक्त केले जात आहेत.
रायगड जिल्ह्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित स्थानिक राजकारण आधीपासूनच चर्चेत राहिले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर गोगावले यांनी तटकरे यांना दिलेले श्रेय महत्त्वाचे मानले जात आहे. विशेषतः पालकमंत्रीपदावरून यापूर्वी झालेल्या राजकीय चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर या वक्तव्यामुळे रायगडमधील सत्तासमीकरणांची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
भरत गोगावले यांच्या या वक्तव्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील स्थानिक राजकीय संबंधांबाबत पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वक्तव्याचा भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर नेमका काय परिणाम होईल, हे आगामी घडामोडींवर अवलंबून आहे. सध्या एवढेच स्पष्ट आहे की, रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचे श्रेय अनिकेत तटकरे यांना देत गोगावले यांनी केलेले वक्तव्य चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.