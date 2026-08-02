भरत गोगावले मंत्रिपदच सोडणार? रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबत मोठं वक्तव्य

भरत गोगावले : रायगडचं पालकमंत्रीपद मिळण्याबाबत मंत्री भरत गोगावले यांनी मोठं वक्तव्य केले. पालकमंत्रीपदाबाबत फक्त घोषणा बाकी आहे, तेही लवकरच होईल,असा दावा त्यांनी केला. माणगाव येथे आयोजित प्रवेश सोहळ्यात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना गोगावले यांनी हे वक्तव्य केलं. त्यांच्या या विधानामुळे रायगडच्या पालकमंत्रीपदाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा वेग आला आहे.
मागील दीड वर्षांपासून भरत गोगावले रायगडच्या पालकमंत्रिपदासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठी अनेकदा त्यांनी उघड नाराजीही व्यक्त केली, तटकरेंशी थेट राजकीय वैरही घेतलं. आता कुठे राष्ट्रवादी-शिवसेनेतील पालकमंत्रीपदाच्या या तिढ्यावर तोडगा निघण्याचीही शक्यता निर्माण झाली. पण, पालकमंत्रिपदाची चर्चा सुरू असतानाच भरत गोगावलेंचं थेट मंत्रिपद सोडण्याची तयारी असल्याचं विधान समोर आलंय. आदेश आले तर मंत्रिपद सोडायला तयार असल्याचं विधान भरत गोगावलेंनी केलंय. भरत गोगावलेंच्या या विधानानं नवीच चर्चा सुरू झाली.
गोगावलेंचं मंत्रिपद सोडण्याचे हे विधान समोर आल्यानंतर यावर राजकीय प्रतिक्रियाही उमटू लागल्यायेत. छगन भुजबळांनी गोगावलेंवर प्रतिक्रिया देत, मंत्रिपदाबाबत पक्षाचे अध्यक्ष निर्णय घेत असल्याचं म्हटलं. तर शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गोगावलेंचा हा व्हिडीओ जुना असल्याचं सांगितलंय. दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात गोगावलेंनी हे विधान केल्याचं सामंत यांचं म्हणणं आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत अनिकेत तटकरेंच्या विजयानंतर रायगड पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे. हे पालकमंत्रिपद शिवसेनेला मिळण्याची चर्चा आहे. त्यामुळं दीड वर्ष उलटल्यानंतर पालकमंत्रीपद मिळण्याची भरत गोगावलेंची आशा पल्लवित झाली. पण, असं असतानाच गोगावले यांचं मंत्रिपद सोडण्याचं वक्तव्य व्हायरल झाल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय. त्यामुळं या सर्व संभ्रमात पुढे काय घडतं? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.