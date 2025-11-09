English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोकणात मोठ्या राजकीय घडामोडी; नगर पालिका निवडणुकीसाठी भरत गोगावले यांचा नवीन फॉर्म्युला

नगर पालिका निवडणुकीसाठी भरत गोगावले यांचा नवीन फॉर्म्युला दिला आहे. नवीन फॉर्म्युल्याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 9, 2025, 08:20 AM IST
Maharashtra Local Body Election :  राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. यानंतर महाराष्ट्रासह कोकणात मोठ्या राजकीय घडामोडी वेग आला आहे, नगर पालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना नेते भरत गोगावले यांनी नवीन फॉर्म्युला दिला आहे. या आधी गोगावले  जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव यांनी दिला होता.  सुनील तटकरे यांनी हा प्रस्ताव झिडकारला होता.  आता नवीन फॉर्म्युल्याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी रायगड जिल्ह्यात महायुतीचं सूत जुळताना दिसत नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मंत्री भरत गोगावले यांनी शिवसेनेकडून ठेवलेला जागा वाटपाचा फॉर्म्युला सुनील तटकरे यांनी झिडकारला असतानाच आता भरत गोगावले यांनी नगर पालिका निवडणुकीसाठी नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. ज्या नगर पालिकेत ज्या पक्षाची ताकद जास्त आहे त्याला जास्त जागा द्यायच्या, ताकद पाहून जागा वाटपाचा हा प्रस्ताव आहे. आता महायुतीमधील घटक पक्ष त्याला कसा प्रतिसाद देतात हे पहावं लागणार आहे. 

दरम्यान  कणकवली नगरपालिकेत शिंदे-ठाकरे एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे. राजन तेली यांनीही याबाबत दुजोरा दिल्याची माहिती आहे. त्यावरून नारायण राणेंनी थेट एकनाथ शिंदेंना इशारा दिला आहे. तसं झालं तर सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीत शिवसेनेशी युती तोडण्याचा इशाराच राणेंनी दिला.दरम्यान यावरून कोकणाच्या जडणघडणीत राणेंचा सिंहाचा वाटा असून त्यांच्या सल्ल्यानुसारच निर्णय घेऊ अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली. 

FAQ

1 राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे?
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह कोकणात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

2 भरत गोगावले यांनी नगरपालिका निवडणुकीसाठी कोणता नवीन फॉर्म्युला दिला आहे?
भरत गोगावले यांनी नगरपालिका निवडणुकीसाठी नवा फॉर्म्युला दिला आहे, ज्यात ज्या नगरपालिकेत ज्या पक्षाची ताकद जास्त असेल, त्याला जास्त जागा देण्याचा प्रस्ताव आहे. जागा वाटप हे पक्षाच्या ताकदीवर आधारित असावे, असा हा फॉर्म्युला आहे.

3 भरत गोगावले यांनी यापूर्वी कोणता प्रस्ताव दिला होता आणि त्याचे काय झाले?भरत गोगावले यांनी यापूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जागा वाटपाचा फॉर्म्युला दिला होता. हा प्रस्ताव सुनील तटकरे यांनी झिडकारला होता.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Bharat Gogawle's new formula for electionsMaharashtra local body electionभरात गोगववलेस्थानिक स्वराज्य संस्थानगर पालिका निवडणुक

