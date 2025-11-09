कोकणात मोठ्या राजकीय घडामोडी; नगर पालिका निवडणुकीसाठी भरत गोगावले यांचा नवीन फॉर्म्युला

Maharashtra Local Body Election : राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. यानंतर महाराष्ट्रासह कोकणात मोठ्या राजकीय घडामोडी वेग आला आहे, नगर पालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना नेते भरत गोगावले यांनी नवीन फॉर्म्युला दिला आहे. या आधी गोगावले जिल्हा परिषदेचा प्रस्ताव यांनी दिला होता. सुनील तटकरे यांनी हा प्रस्ताव झिडकारला होता. आता नवीन फॉर्म्युल्याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी रायगड जिल्ह्यात महायुतीचं सूत जुळताना दिसत नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मंत्री भरत गोगावले यांनी शिवसेनेकडून ठेवलेला जागा वाटपाचा फॉर्म्युला सुनील तटकरे यांनी झिडकारला असतानाच आता भरत गोगावले यांनी नगर पालिका निवडणुकीसाठी नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. ज्या नगर पालिकेत ज्या पक्षाची ताकद जास्त आहे त्याला जास्त जागा द्यायच्या, ताकद पाहून जागा वाटपाचा हा प्रस्ताव आहे. आता महायुतीमधील घटक पक्ष त्याला कसा प्रतिसाद देतात हे पहावं लागणार आहे.
दरम्यान कणकवली नगरपालिकेत शिंदे-ठाकरे एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे. राजन तेली यांनीही याबाबत दुजोरा दिल्याची माहिती आहे. त्यावरून नारायण राणेंनी थेट एकनाथ शिंदेंना इशारा दिला आहे. तसं झालं तर सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीत शिवसेनेशी युती तोडण्याचा इशाराच राणेंनी दिला.दरम्यान यावरून कोकणाच्या जडणघडणीत राणेंचा सिंहाचा वाटा असून त्यांच्या सल्ल्यानुसारच निर्णय घेऊ अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली.
FAQ
1 राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे?
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रासह कोकणात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
2 भरत गोगावले यांनी नगरपालिका निवडणुकीसाठी कोणता नवीन फॉर्म्युला दिला आहे?
भरत गोगावले यांनी नगरपालिका निवडणुकीसाठी नवा फॉर्म्युला दिला आहे, ज्यात ज्या नगरपालिकेत ज्या पक्षाची ताकद जास्त असेल, त्याला जास्त जागा देण्याचा प्रस्ताव आहे. जागा वाटप हे पक्षाच्या ताकदीवर आधारित असावे, असा हा फॉर्म्युला आहे.
3 भरत गोगावले यांनी यापूर्वी कोणता प्रस्ताव दिला होता आणि त्याचे काय झाले?भरत गोगावले यांनी यापूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जागा वाटपाचा फॉर्म्युला दिला होता. हा प्रस्ताव सुनील तटकरे यांनी झिडकारला होता.