'हा पुचाटांचा कारभार आहे', उद्धव ठाकरेंचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल; नाव न घेता फडणवीसांनाही सुनावलं

Uddhav Thackeray Speech: भारतीय कामगार सेनेची 58 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दादरच्या शिवाजी मंदिरात पार पडली. या सभेला मार्गदर्शन करण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित राहिले होते. या सभेला संबोधित करताना उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या भाषणामधून अनेक मुद्द्यांना हात घातला. त्यांच्या भाषणात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवरही निशाणा साधला.
"58 वर्षे कामगार क्षेत्रात ही संघटना आहे. बोलून काय उपयोग होणार असेल तर मग बोलायचे. दत्ता साळवी हे नोकरीचा राजीनामा देवून सेनेत काम करायला आले होते. त्यांनी कामगार सेनेचे नेतृत्व केले. लोक येतात व जातात. आता जी वकवक सुरूय. सगळे काही मलाच पाहिजे. जे गेलेत त्यांचे अनुभव पहा. आम्ही 58 वर्षात कामागारांचा विश्वासघात केला नाही. आता दुकाने उघडली जातायत. मालकाच्या खिशात यांना भागीदारी पाहिजे आहे. मालक ओळखीचे असले तरी माझे नाते गेटवर लागलेल्या भगव्याशी आहे. भगवा आणि दुसऱ्या युनियनच्या फडक्यात फरक आहे," असा टोला उद्धव यांनी लगावला.
"कामगारांना राज्याबाहेर, देशाबाहेर कामगारांना का जावे लागतंय. कामगार हा देशाचा भाग्यविधाता आहे. महिला आरक्षण आतापासून जाहीर करा. काही राज्ये कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम चांगला राबवत आहे. हे करणे गुन्हा आहे का?" असा सवाल उद्धव यांनी उपस्थित केला आहे. लोकसंख्येवर आधारित मतदारसंघाची पुन:रचना करताना अधिक लोकसंख्येच्या राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळणार असल्याच्या मुद्द्यावरुन आक्षेप घेताना उद्धव यांनी हा मुद्दा अधोरेखित केला.
"अरुण जेटलींच्या पातळीचा तुमच्या मंत्रिमंडळात नाही हे दुर्दैव आहे. ममता बॅनर्जी वाघिणीसारखी लढतं आहेत. त्या जिंकल्याच पाहिजेत. वल्लभभाई पटेल यांनी देशात काही भाग आणायला फौजा घुसवल्या होत्या व तुम्ही निवडणुका जिंकायला फौजा घुसवत आहात. बंगालमध्ये तेच चाललंय. तिथं दोन लाखांवर जवान उतरवले आहेत. कोण करतील मतदान तिथं मग?" असा सवाल उद्धव यांनी उपस्थित केला. "ड्रग्ज रॅकेट चालले, भोंदू बाबा वाढलेत व तिकडे बंगाल जिंकायला चाललेत," असा टोला उद्धव यांनी फडणवीसांचं नाव न घेता लगावला. फडणवीस मध्यंतरी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारासाठी गेले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर ठाकरेंनी हा टोला लगावला.
"कामगार रस्त्यावर उतरला की पाकिस्तानचा हात म्हणतात. देश अराजकतेच्या दिशेने चालला आहे. ईडीच्या माध्यमातून महिलांना त्रास दिला जातोय. योगी आदित्यनाथ यांचे वक्तव्य आलंय. लिहून दिलेले यांना बोलता येत नाही. तुमच्या पक्षाचा स्वातंत्र्याशी काही संबंध आहे का?" असा सवाल उद्धव यांनी उपस्थित केला. जुन्या केसेस काढून छळायचे. हा पुचाटांचा कारभार आहे. महाराष्ट्राने हे सहन करू नये. मराठी म्हणून तुम्हाला उभे राहावे लागेल, असं आवाहन उद्धव यांनी केलं.
"महिला आरक्षणाची कणव होती तर मग संसद भवन उद्घाटनाला, राम मंदिरवेळी का बोलवले नव्हते महिला खासदारांना?" असा सवाल उद्धव यांनी केला. "देवांनी राक्षस मारले, तसं शिवाजी महाराजांनीही अफजलखानसारखे राक्षस मारले.मेलो तरी चालेल पण धर्मांतर करणार नाही, पक्षांतर तर सोडून द्या. शिवाजी महाराज नसते तर राम मंदिर बांधू शकलो असतो का? देशावरचे संकट आपल्यावरती घेतले शिवाजी महाराजांनी, औरंगजेबला इथंच रोखलं," असंही उद्धव भाषणात म्हणाले.