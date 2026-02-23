अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बोलले नसते तर ठिणगी पडून महाराष्ट्र होरपळून निघाला असता; भास्कर जाधव असं का म्हणाले?

Bhaskar Jadhav On Ajit Pawar : राज्यपालांच्या अभिभाषणानं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनाचा शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच नेत्यांनी अजित पवारांप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अजित पवारांच्या अपघाताबाबत आमदार भास्कर जाधव यांनी देखील संशय व्यक्त केला आहे. तसेच अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बोलले नसते तर ठिणगी पडून महाराष्ट्र होरपळून निघाला असता अस भास्कर जाधव म्हणाले.
अपघाताबाबत महाराष्ट्राच्या मनात संशय आहे. अपघात झाला हे मानायला मन तयार नाही. घातपात झालाय असंच वाटतं असं भास्कर जाधव म्हणाले. मुख्यमंत्री यांनी अजितदादांचे सर्व पैलू मांडले. दादांसोबत मीही बरीच वर्षे काम केले. 1995 ते 99 काळात सभागृहात त्यांना बोलताना कधी पाहिलं नाही. अजितदादांचा स्वभाव सुरुवातीला बुजरा होता. पण ते मंत्री झाल्यानंतर मात्र बदलले. आरोप झाल्यावर कधी ते व्यतीत झाले नाहीत. सडेतोड उत्तर देणारा नेता राजकारणात आता उरला नाही असं भास्कर जाधव म्हणाले.
2005 ते 2019 या काळात दादांसोबत काम केले. मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम केले. अध्यक्ष म्हणून मान सन्मान त्यांनी माझा राखला. त्यांना मी फणसाची उपमा द्यायचो. दादा वरून काटेरी आणि आतून मधाळ रसाळ होता. कशीही चौकशी करा पण राज्याच्या मनात संशय आहे. अपघात झाला असं वाटत नाही. रोहित पवार काही मांडतायत. कुठेतरी वाईट घडलंय. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पवार साहेबांचे स्टेटमेंट बघा…कारण जर ठिणगी पडली असती तर महाराष्ट्र होरपळून निघाला असतो. म्हणून ते स्टेटमेंट समयोजित होते घात झाला की अपघात झाला ते शोधून काढा. रोहित पवार व शरद पवार यांची स्टेटमेंट वेगळी वाटत असली तरी सगळं संशयास्पद आहे.
महाराष्ट्राचा आधारवड उन्मळून पडला. केवळ पवार कुटुंबियाचे नव्हे तर राज्याचे नुकसान झाले आहे. माऊलीच्या डोळ्याला डोळा देत येत नाहीय. दादा समोर दिसणार नाहीत. दादांना अनेकांनी छळले. त्यांच्या विधानाचा वेगळा अर्थ काढून… दादा शब्दात कधी कधी फसायचे. 2006 ला एनसीपीने मला विधान परिषद उमेदवारी दिली होती. देवगिरीवर जायला उशीर झाला. तेव्हा त्यांनी 25 लाखांची मदत ठेवली होती. परत दिली असता त्यात भर टाकून मला परत पाठवली.