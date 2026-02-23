English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बोलले नसते तर ठिणगी पडून महाराष्ट्र होरपळून निघाला असता; भास्कर जाधव असं का म्हणाले?

अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बोलले नसते तर ठिणगी पडून महाराष्ट्र होरपळून निघाला असता; भास्कर जाधव असं का म्हणाले?

 अजित पवारांच्या अपघाताबाबत आमदार भास्कर जाधव यांनी संशय व्यक्त केला आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बोलले नसते तर ठिणगी पडून महाराष्ट्र होरपळून निघाला असता असं भास्कर जाधव म्हणाले.   

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 03:03 PM IST
अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बोलले नसते तर ठिणगी पडून महाराष्ट्र होरपळून निघाला असता; भास्कर जाधव असं का म्हणाले?

Bhaskar Jadhav On Ajit Pawar :   राज्यपालांच्या अभिभाषणानं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या निधनाचा शोक प्रस्ताव मांडण्यात आला.  यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच नेत्यांनी अजित पवारांप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या.  अजित पवारांच्या अपघाताबाबत आमदार भास्कर जाधव यांनी देखील संशय व्यक्त केला आहे. तसेच  अजित पवारांच्या निधनानंतर शरद पवार बोलले नसते तर ठिणगी पडून महाराष्ट्र होरपळून निघाला असता अस भास्कर जाधव म्हणाले.

Add Zee News as a Preferred Source

अपघाताबाबत महाराष्ट्राच्या मनात संशय आहे. अपघात झाला हे मानायला मन तयार नाही. घातपात झालाय असंच वाटतं असं भास्कर जाधव म्हणाले.  मुख्यमंत्री यांनी अजितदादांचे सर्व पैलू मांडले. दादांसोबत मीही बरीच वर्षे काम केले. 1995 ते 99 काळात सभागृहात त्यांना बोलताना कधी पाहिलं नाही. अजितदादांचा स्वभाव सुरुवातीला बुजरा होता. पण ते मंत्री झाल्यानंतर मात्र बदलले. आरोप झाल्यावर कधी ते व्यतीत झाले नाहीत. सडेतोड उत्तर देणारा नेता राजकारणात आता उरला नाही असं भास्कर जाधव म्हणाले.

2005 ते 2019 या काळात दादांसोबत काम केले. मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम केले. अध्यक्ष म्हणून मान सन्मान त्यांनी माझा राखला. त्यांना मी फणसाची उपमा द्यायचो. दादा वरून काटेरी आणि आतून मधाळ रसाळ होता.  कशीही चौकशी करा पण राज्याच्या मनात संशय आहे. अपघात झाला असं वाटत नाही. रोहित पवार काही मांडतायत. कुठेतरी वाईट घडलंय. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पवार साहेबांचे स्टेटमेंट बघा…कारण जर ठिणगी पडली असती तर महाराष्ट्र होरपळून निघाला असतो. म्हणून ते स्टेटमेंट समयोजित होते घात झाला की अपघात झाला ते शोधून काढा. रोहित पवार व शरद पवार यांची स्टेटमेंट वेगळी वाटत असली तरी सगळं संशयास्पद आहे. 

महाराष्ट्राचा आधारवड उन्मळून पडला. केवळ पवार कुटुंबियाचे नव्हे तर राज्याचे नुकसान झाले आहे.  माऊलीच्या डोळ्याला डोळा देत येत नाहीय. दादा समोर दिसणार नाहीत. दादांना अनेकांनी छळले. त्यांच्या विधानाचा वेगळा अर्थ काढून… दादा शब्दात कधी कधी फसायचे.  2006 ला एनसीपीने मला विधान परिषद उमेदवारी दिली होती. देवगिरीवर जायला उशीर झाला. तेव्हा त्यांनी 25 लाखांची मदत ठेवली होती. परत दिली असता त्यात भर टाकून मला परत पाठवली.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Bhaskar Jadhav On Ajit Pawarmaharashtra budget session 2025भास्कर जाधवअजित पवार

इतर बातम्या

Cash On Delivery Scam म्हणजे काय? हॅकर्सच्या सापळ्यात लगेच...

टेक