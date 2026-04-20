CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
भेंडवळ भविष्यवाणी: करंजी फुटली, पुरी गायब , तर पानविडा...! पृथ्वीवर संकट, तिजोरीवर ताण अन् 'राजा'चं काय?

Bhendwal Bhavishyvani 2026 : भेंडवळची घटमांडणी भविष्यवाणी समोर, राजापासून प्रजेपर्यंत कुठं काय घडणार? यावर्षी निसर्गाचा लहरीपणा अन् देशाच्या सीमेवर चिंतेचे सावट? जाणून घ्या बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित अशा भेंडवळ घडमांडणीसंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे...   

सायली पाटील | Updated: Apr 20, 2026, 08:18 AM IST
मयुर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा : (Akshay Tritiya 2026) अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून असलेल्या भेंडवळच्या भविष्यवाण्यांचा (Bhendwal Bhavishyvani 2026) उलगडा सोमवार, 20 एप्रिल 2026 रोजी पहाटे करण्यात आला. तब्बल 350 वर्षांची परंपरा असलेल्या या घटमांडणीत यंदा पिकांची स्थिती, पावसाचा अंदाज ते अगदी देशाच्या राजकीय-आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वाची भाकितं वर्तवण्यात आली. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सूर्यास्तावेळी घटमांडणी करण्यात आली, ज्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सूर्योदयावेळी या घटमांडणीच्या स्थितीचे अंदाज जाहीर करण्यात आले. यावेळी पंचक्रोशीतील अनेक शेतकरी आणि स्थानिकांनी इथं हजेरी लावली होती. भेंडवळची घटमांडणी ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून या भागातील शेतकरी घटमांडणीच्या अंदाजानुसार शेतीचं नियोजन मागील कैक वर्षांपासून करतात असं म्हटलं जातं. 

घटमांडणीनंतर, भेंडवळच्या भविष्यवाणीतून कोणते निष्कर्ष काढण्यात आले? 

पावसाचा अंदाज: कुठं ओढ, तर कुठं अतिवृष्टी! 

 घटमांडणीनुसार यंदा पावसाचे चित्र संमिश्र राहण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या महिन्यात पावसाचं प्रमाण कमी राहील, ज्यामुळे पेरण्या मागे-पुढे होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या महिन्यात पावसाचा जोर साधारण असेल. तर, तिसरा व चौथा महिना दमदार पावसाचा असेल. मात्र, काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला असून, या उत्तरार्धातील पावसाने पिकांची मोठी नासाडी होऊ शकते.

शेती आणि पिकांवर रोगराईचं सावट

पिकांबाबत यंदाचं भाकीत शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारं असून, ज्वारी, उडीद आणि तूर ही पिकं सर्वसाधारण येतील, मात्र त्यांच्यावर रोगराईचा मोठा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तांदूळ, जवस आणि तीळ ही पिकं मात्र समाधानकारक येतील. एकूणच, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा पिकांच्या हानीचे संकेत भविष्यवाणीतून वर्तवण्यात आले.

संरक्षण आणि अर्थव्यवस्था: 'करडी' अन् 'कारंजी' काय सांगतात?

देशाच्या संरक्षणाचं प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या 'करडी'चे दाणे घटाबाहेर पसरलेले आढळले. याचा अर्थ आगामी काळात देशाचे संरक्षण खाते अडचणीत राहण्याची शक्यता आहे. तसेच, मांडणीतील 'कारंजी' फुटलेली आढळल्याने देशाच्या आर्थिक स्थितीवर ताण येण्याचे आणि अर्थव्यवस्था काहीशी ढासळण्याचे संकेत देण्यात आले.

भविष्यवाणीतील सर्वात मोठे संकेत: 'पुरी' गायब, नैसर्गिक आपत्ती

यावर्षीच्या घटमांडणीत सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे घटावर ठेवलेली 'पुरी' गायब झाली आहे. इथं 'पुरी' ही पृथ्वीचं प्रतीक असून, पुरी गायब होणं हे भविष्यात येणाऱ्या मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीचे संकेत आहेत," असे भाकीत तज्ज्ञांनी वर्तवलं.

राहिला मुद्दा राजकीय स्थितीचा, तर, इथं 'राजा' कायम! असाच निष्कर्ष निघाला. एकीकडे अर्थव्यवस्था आणि निसर्गाचं संकट असताना, राजकीय क्षेत्रात मात्र स्थैर्य पाहायला मिळू शकतं असा अंदाज आहे. मांडणीतील 'पान-विडा' जसाच्या तसा कायम असल्याने, देशाची सत्ता किंवा 'राजा' स्थिर राहील, असे संकेत मिळाले.

(वरील माहिती सामान्य संदर्भ, स्थानिक समजुती आणि रुढीपरंपरांना अनुसरून आहे. या भाकिताबाबत झी 24 तास कोणतीही खातरजमा करत नाही.)

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

