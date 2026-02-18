English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bhigwan Kidnapping Case : 21 वर्षीय तरुणीचं लग्नापूर्वी अपहरण करण्यात आलं होतं. ही घटना इंदापूर येथील भिगवणमध्ये घडली आहे. या प्रकरणात आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील तरुणीचा व्हिडीओ समोर आला आहे. या प्रकारणाला धक्कादायक वळण मिळालं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 18, 2026, 05:34 PM IST
'मी मर्जीने ... ' भिगवन तरुणी अपहरण प्रकरणात नवा ट्विस्ट, गोपीचंद पडळकरांची भूमिका मात्र...

Bhigwan Kidnapping Case Twist : भिगवण प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे. तरुणीचा व्हिडीओ समोर आल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. या तरुणीचं आई आणि भावासमोर अपहरण केल्याची माहिती समोर आली होती. या प्रकरणी दोघांविरोधात भिगवण पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच हिंदू जन आक्रोश मोर्चा देखील काढण्यात आला होता. पण आता या प्रकरणाने वेगळंच वळण घेतलं आहे. 

भिगवण तरुणी अपहरण प्रकरणात आता वेगळं वळण आलं आहे. कथित अपहरण झालेल्या तरुणीचा एक व्हिडिओ समोर आला असून तरुणीनं आपण आपल्या मर्जीनं तरुणासोबत गेल्याचा दावा केला आहे. दोन वर्षांपासून आपले प्रेमसंबंध असल्याचं तरुणीने व्हिडीओत कबुल केलं आहे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप करु नये, असं देखील म्हटलं आहे. आपल्यावर कोणताही दबाव किंवा कुणी जबरदस्ती केली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या व्हिडिओत तरुणी त्या तरुणासोबत बसली आहे. 

काय आहे प्रकरण?

इंदापूर तालुक्यातील भिगवण परिसरात 21 वर्षीय तरुणीच्या अपहरणाची धक्कादायक घटना घडली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार  भिगवण परिसरातून तरुणी, तिची आई आणि भाऊ तिघेजण घराकडे जात असताना दोघा संशयितांनी त्यांना अडवले.
यावेळी आरोपींनी तरुणीच्या आई आणि भावाच्या डोळ्यात लाल मिरचीची चटणी टाकत तरुणीला जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात बसवून पळवून नेल्याचा प्रकार घडला आहे.

दोघांविरोधात गुन्हा दाखल 

या घटनेनंतर पीडित तरुणीचे कुटुंबीय नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी भिगवण पोलीस स्टेशनसमोर मोठी गर्दी करत काही काळ ठिय्या आंदोलन केले. त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनेमुळे भिगवणसह परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी जहीर हारुण शेख आणि आयान हारुण शेख या दोघांविरोधात भिगवण पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे. दरम्यान आज या घटनेचे निषेधार्थ भिगवन शहर कडकडीत बंद ठेवण्यात आले असून  आमदार संग्राम जगताप ,गोपीचंद पडळकर यांची सायंकाळी चार वाजता हिंदू जन आक्रोश सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

गोपीचंद पडळकरांची भूमिका मात्र वेगळी

 पण दुसरीकडं या प्रकरणी मोर्चा काढणा-या आमदार गोपीचंद पडळकरांनी तरुणीचा व्हिडिओ जबरदस्तीनं तयार केल्याचा दावा केला आहे. अपहरण झालेल्या तरुणीचा तो व्हिडिओ दबाबातून तयार केल्याचा दावाही प़डळकरांनी केलाय. कथित अपहरण करणा-या तरुणाला कोण वाचवतंय असा सवालही पडळकरांनी विचारला आहे.  मुलीचा जबरदस्तीने व्हिडिओ तयार करून नातेवाईकांना पोलिसांना पाठवला जात आहे. मुलीचे भाऊ आणि मामा नातेवाईक यांच्याशी चर्चा केली आहे. मुलीचे लग्न पुढच्या दोन-चार दिवसात होतं अशा परिस्थितीमध्ये मुलीचं अपहरण केलं आहे. 

