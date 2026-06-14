/भीमाशंकर हेरिटेज वाडी’ प्रकल्पामुळे परिसराचे होणार परिवर्तन; सुनेत्रावहिनी पवार यांची पाहणी

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर परिसराचा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या शाश्वत विकास साधण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या ‘भीमाशंकर हेरिटेज वाडी’ प्रकल्पाच्या जागेची उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी भाविकांसाठी प्रस्तावित विविध सुविधांचा सविस्तर आढावा घेतला. भीमाशंकरच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय महत्त्वाचा विचार करून विकास आणि संवर्धन यांचा समतोल राखत प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.
‘भीमाशंकर हेरिटेज वाडी’ प्रकल्पामुळे भीमाशंकरच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन होण्यास मदत होईल. तसेच ग्रामस्थांच्या जीवनमानात सुधारणा, भाविकांसाठी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणे आणि पर्यटन विकासाला चालना मिळून संपूर्ण परिसराचे सकारात्मक परिवर्तन घडेल, असा विश्वास सुनेत्रावहिनी पवार यांनी व्यक्त केला.
यानंतर त्यांनी श्रीक्षेत्र भीमाशंकर येथे ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेऊन आरती केली. तसेच एल निनोच्या संभाव्य संकटामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, अशी प्रार्थनाही त्यांनी यावेळी केली. या प्रसंगी माजी मंत्री तथा आमदार श्री दिलीप वळसे-पाटील, माजी खासदार श्री शिवाजीराव आढळराव पाटील, श्री अतुल बेनके तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या काही दिवसांपासून मंदिरातील गर्दी आणि भाविकांच्या सोयीस्कर दर्शनासाठी विकास आराखडा राबवला जात आहे. या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी सुनेत्रा पवार आज भीमाशंकरला उपस्थित होत्या. भीमाशंकर ला चांगल दर्शन झालं त्यामुळे आम्ही खूप समाधानी आहोत. इथे विकास आराखड्याची पाहणी करण्यासाठी आल्या होत्या. मी कालच येणार होते मात्र मला काल भीमाशंकर ला यायला जमलं नाही म्हणून मी आज आले
आज मी आराखडा पाहायला आले त्यामुळे राजकीय काही प्रश्न नको असं देखील यावेळी सुनेत्रा पवार म्हणाल्या. भाविकांची सोय करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. विकास कामे सुरू आहेत ती लवकरात लवकर कशी पूर्ण होतील असे आमचे प्रयत्न आहे. विकास कामाचा टापू खूप मोठा आहे. दादांनी मजूर केलेल्या 288 कोटीची कामे सुरू आहे. तिसरा टप्पा 11 जूनला आम्ही मंजूर केला आहे त्याचे काम होणार आहेत. येथील कामे मोठ गतीने सुरू आहेत. भीमाशंकर हे हे पवित्र स्थान असून कुंभमेळा असल्यामुळे भाविकांची रीत मोठ्या प्रमाणामध्ये इकडे आहे त्या दृष्टिकोनातून आपण लवकरात लवकर पूर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करतो. अल निनो चे जे संकट आले आहे हे टळू दे चांगला पाऊस पडू दे ही प्रार्थना भीमाशंकर चरणी केली आहे