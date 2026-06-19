/भिवंडी हादरली! चिकन शोरमा आणि पिझ्झा खाल्ल्याने 60 जणांना विषबाधा, घटनास्थळी पथक पोहोचलं अन्...

भिवंडी शहरातून एक धक्कादायक घटना समोर आलीय. भिवंडी परिसराती खंडू पाडा रोडवरील एका प्रसिद्ध दुकानातून शोरमा आणि पिझ्झा खाल्ल्यानंतर अनेकांना विषबाधा झाल्याची घटना घडलीय. काल रात्री 10 ते 12 जणांना इंदिरा गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र आता या आकड्यात वाढ होत असून सध्या रूग्णालयात 60 रूग्ण दाखल करण्यात आले आहे.
एकाच वेळी 60 जणांना विषबाधा झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. उलटी, जुलाब आणि पोटदुखीच्या त्रासामुळे या सर्वांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या सर्व रुग्णांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षकांनी दिली आहे.
डॉ. पंदारे यांनी सांगितलं की, आपल्याकडे विषबाधेचे साधारणत 60 रुग्ण सध्या उपचार घेत आहेत. त्यांना उलटी, जुलाब आणि पोटात दुखणे या तक्रारी असून त्यांच्यावर औषधोपचार चालू आहे. अजूनही काही रुग्ण येत आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यांना गॅस्ट्रोएन्टेरायटिस झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितलं आहे. सगळ्या रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून त्यांच्यामध्ये १०० टक्के सुधारणा पाहिला मिळत आहे. दरम्यान विषबाधेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून तपास सुरू आहे.