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भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासनासमोर नवं संकट, गिरीश महाजनांनी दिली धक्कादायक माहिती, 'आणखी एक इमारत...'

भिवंडीतून मोठी दुर्घटना समोर आली आहे. प्रभाग समिती क्रमांक 4 मधील भंडारी कंपाउंड, गंगाराम वाडी येथील कोहिनूर अपार्टमेंटची बी विंग कोसळली आहे

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:57 PM IST
भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासनासमोर नवं संकट, गिरीश महाजनांनी दिली धक्कादायक माहिती, 'आणखी एक इमारत...'
Image Credit: bhiwandi building collapse girish mahajan revel shocking information about a wing building

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासनासमोर नवं संकट, गिरीश महाजनांनी दिली धक्कादायक माहिती, 'आणखी एक इमारत...'
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