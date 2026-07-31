भिवंडी इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासनासमोर नवं संकट, गिरीश महाजनांनी दिली धक्कादायक माहिती, 'आणखी एक इमारत...'

भिवंडीत गंगाराम वाडी येथील कोहिनूर आपर्टमेंटची बी विंग कोसळून मोठी दुर्घटना झाली आहे. या दुर्घटनेत आत्तापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर, तीन ते चार जण अजूनही ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे. वेगाने बचावकार्य सुरू आहे. या दुर्घटनेवर मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली असून दुरुस्तीसाठी ठेकेदाराने कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच, दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या बाजुची इमारतदेखील तोडावी लागणार असल्याचं महाजन यांनी म्हटलं आहे.
गिरीश महाजन यांनी आज भिवंडीत घटनास्थळी पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी दुर्घटनाग्रस्त इमारतीची पाहणी केली. यावेळी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, 'इमारतीत 30 कुटुंब राहत होते. त्यांना सुदैवाने बाहेर काढण्यात आले होते. पण दुर्दैवाने 11-12 कामगार आतमध्ये अडकले. त्यातील 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मलब्याखाली 3-4 कामगार अडकले आहेत. त्यांना काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.'
'इमारत दुरुस्ती करण्याआधी पालिकेकडे परवानगी मागितली जाते. पण ठेकेदाराने कोणतीही परवानगी न घेता कामे सुरू केली. तो सगळे पिलर फोडत होता. त्याला दुरुस्ती करायची होती. त्यातच काहीतरी चुकलं आणि ती इमारत पूर्णपणे खाली कोसळली आहे,' असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
'कोसळलेली इमारत बी विंग आहे. बाजूची इमारतदेखील तशीच आहे. संपूर्ण इमारत खाली करण्यात आली आहे. ती इमारतदेखील अर्धी तुटलेली आहे. मला वाटतं तीदेखील तोडावी लागेल. नाहीतर आणखी एक दुर्घटना होऊ शकते. तशा सूचना मी प्रशासनाला व पालिकेला दिल्या आहेत. बाजूची जी इमारत आहे ती तात्काळ पाडण्यात येणार आहे. इमारतीच्या बिल्डिंगच्या भिंती पडल्या आहेत. ती धोकादायक झाली असून ती केव्हाही पडू शकते. आता काम सुरू असतानाही पडू शकते,' असं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
'मृत पावलेल्या नागरिकांना नियमांनुसार मदत असेल ती जाहीर करण्यात येईल. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालं आहे,' असंही ते म्हणाले आहेत. 'ज्या ज्या इमारती अति धोक्याच्या आहेत त्यांचा सर्व्हे तात्काळ केला जाईल. इमारत लगेचच खाली करुन पाडण्याच्या बाबतीत निर्णय घेतला जाईल,' असंही ते म्हणाले.