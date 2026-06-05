/Crime News : भिवंडीत प्रॉपर्टी वादाला हिंसक वळण, बाथरूम वापरण्याच्या कारणावरून भावाकडून बहिणीला बेदम मारहाण

उमेश जाधव (प्रतिनिधी) भिवंडी : भिवंडी शहरातील रोशनबाग परिसरात सुरू असलेल्या प्रॉपर्टी वादाला हिंसक वळण लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बाथरूम वापरण्यास परवानगी मागितल्याच्या कारणावरून भावाने व त्याच्या पत्नी आणि दोन मुलांनी मिळून बहिणीला लोखंडी रॉड व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे . या मारहाणीत शमशाद खान (वय 55) या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयातील ICU मध्ये उपचार सुरू आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रोशनबाग येथे राहणाऱ्या खुशबूनिशा खान (वय 78) यांना दोन मुले आणि तीन मुली आहेत. कुटुंबाच्या मालमत्तेवरून गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू असून, या वादामुळे मुलांकडून वृद्ध आईची योग्य देखभाल होत नसल्याने मुली या आईची देखभाल करीत आहेत, मुलगी शमशाद खान या आईचा सांभाळ करण्यासाठी तिच्यासोबत आईच्या घरात राहतात. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, घरावरील ताबा मिळविण्याच्या उद्देशाने भाऊ अबरार खान यांच्याकडून घरातील बाथरूम, भिंती, फर्निचर तसेच इतर साहित्याची तोडफोड करण्यात आली. याशिवाय घराचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असून पाणी कनेक्शनदेखील तोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वी याच प्रॉपर्टी वादातून वृद्ध आई खुशबूनिशा खान यांनाही मारहाण झाल्याने त्या बेडरेस्ट आहेत . मुलांच्या विरोधात आईने व बहिणीने अनेकदा तक्रार देखील दिली परंतु कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही.
घरातील बाथरूमची तोडफोड झाल्यामुळे शमशाद खान या भावाच्या घरातील दुसऱ्या मजल्यावरील बाथरूम वापरण्यासाठी गेल्या होत्या. मात्र, त्यांना बाथरूम वापरण्यास नकार देण्यात आला. यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला. त्यानंतर शमशाद खान या तळमजल्यावर परतल्यानंतर भाऊ अबरार खान, त्यांची पत्नी आणि दोन मुलांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात शमशाद खान यांना लाथाबुक्क्यांनी तसेच लोखंडी रॉडने जबर मारहाण करण्यात आल्याने त्यांच्या डोक्यावर, हातावर, पाठीवर आणि पायावर गंभीर दुखापती झाल्या. त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने ICU मध्ये उपचार सुरू आहेत.
या प्रकरणी शमशाद खान यांनी अबरार खान, त्यांची पत्नी आणि दोन मुलांविरोधात भोईवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. यापूर्वीही प्रॉपर्टी वाद आणि मारहाणीच्या संदर्भात अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे. मात्र, अद्याप कठोर कारवाई झालेली नसल्याची खंत व्यक्त करत संबंधितांवर कडक कारवाई करून न्याय मिळावा, अशी मागणी त्यांनी पोलिस प्रशासनाकडे केली आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे रोशनबाग परिसरात खळबळ उडाली असून भोईवाडा पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.