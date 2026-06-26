/घराखाली खेळणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; भिवंडीतील हादरवणाऱ्या प्रकरणातील आरोपी 3 तासांत गजाआड

उमेश जाधव, झी मीडिया, भिवंडी : नसरापूर अत्याचार घटनेच्या जखमा ताज्या असतानाच आणखी एक काळीज पिळवटणारी घटना भिवंडीत घडली. भिवंडी कशेळीत घडलेल्या या घटनेमध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. याबाबतची तक्रार दाखल होताच नरपोली पोलिसांनी अवघ्या 3 तासात आरोपीला अटक केली. पोलिस उपयुक्त डॉ. पवन बनसोड यांनी सदर कारवाईसंदर्भातील माहिती दिली.
गुरुवार, 25 जून 2026 ला संध्याकाळी 5-5.30 च्या सुमारास कशेळी परिसरात राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलीला शेजारी राहणाऱ्या आरोपीने खेळण्याचे आमिष दाखवून फ्लॅटमध्ये नेले. तिच्या भावाला पाणी आणायला पाठवून आरोपीने मुलीवर अत्याचार केला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि तातडीनं कारवाई सुरू केली.
भिवंडीचे पोलीस उपायुक्त पवन बनसोड यांच्या माहितीनुसार, 'आम्हाला 112 आणि नागरिकांचा फोन आला. तातडीने पथक रवाना झाले. आरोपी पळून जाण्याच्या तयारीत होता, पण 2 ते 3 तासात त्याला अटक केली. पीडित मुलगी सध्या शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहे. POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे'.
पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपी कशेळीतच शेजारी राहत होता. या खळबळजनक घटनेनंतर परिसरात तणावाचं वातावरण असून नागरिकांनी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पुढील तपास नरपोली पोलीस करत आहेत.
भिवंडी तालुक्यातील कशेळी येथे राहणारी 7 वर्षांची मुलगी घराच्या खाली भावासोबत खेळत होती. यावेळी आरोपीने तिला खाण्यासाठी पैसे देण्याचं आणि खेळण्याचं आमिष दाखवून त्यानं आपल्या फ्लॅटमध्ये नेत तिथे मुलीवर अत्याचार केला. या घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आणि अत्याचारानंतर मुलीला तातडीने स्व. इंदिरा गांधी स्मृति उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, जिथं तिच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच नरपोली पोलीस ठाण्याबाहेर नागरिकांनी मोठी गर्दी करत आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी करत नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
सध्या या घटनेमुळं परिसरात तणावाचं वातावरण असून, POCSO कायद्यांतर्गत याप्रकरणीच्या गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून आता पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.