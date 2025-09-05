'मुस्कानचे तुकडे करून तिची हत्या केली', आईने सांगितली हृदय पिळवटून टाकणारी घटना

Bhiwandi Crime: भिवंडीतील ईदगाह रोड परिसरात 30 ऑगस्ट रोजी मुस्कान उर्फ परवीन मोहम्मद तहा अंसारी या महिलेच्या क्रूर हत्येने संपूर्ण शहर हादरले आहे. तिच्या पतीने, मोहम्मद तहा उर्फ सोनू इम्तियाज अहमद अंसारी (25) याने तिची हत्या करून शवाचे तुकडे केले आणि खाडीत फेकल्याचा आरोप पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केले. या घटनेने संतापलेले कुटुंब आणि शेजारी आरोपीला फाशी देण्याची मागणी करत आहेत.
30 ऑगस्ट रोजी भिवंडीत एका महिलेचे कापलेले डोके सापडल्याने खळबळ उडाली. पोलिसांनी तपास केला असता मृतकेची ओळख मुस्कान उर्फ परवीन अशी झाली. तिचा पती सोनूने तिची गळा कापून हत्या केली आणि शवाचे तुकडे करून खाडीत फेकल्याचे कबूल केले. फॉरेंसिक आणि डॉग स्क्वॉड शवाच्या इतर भागांचा शोध घेत आहे.
मुस्कानची आई हनीफा बी यांनी रडत सांगितले की, 'मुस्कानला तिच्या व्यसनी पतीकडून सतत छळ सहन करावा लागत होता. सोनू ड्रग्जच्या नशेत तिला आणि तिच्या लहान मुलाला मारहाण करायचा'. हनीफा यांनी मुलीच्या मुलाचे संरक्षण आणि सोनूला फाशी देण्याची मागणी केली.स्थानिकांनीही मुस्कानला न्याय मिळावा यासाठी आवाज उठवला. त्यांचे म्हणणे आहे की, मुस्कान ड्रग्ज घेत नव्हती, परंतु सोनू तिला दररोज मारहाण करायचा. त्यांनी सोनूला मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. पोलिसांनी सोनूला अटक केली असून, हत्येच्या कारणांचा शोध घेत आहेत. शवाचे इतर भाग शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे. स्थानिकांमध्ये दहशत पसरली असून, कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
उत्तर: 30 ऑगस्ट 2025 रोजी भिवंडीतील ईदगाह रोड परिसरात मुस्कान उर्फ परवीन मोहम्मद तहा अंसारी हिची क्रूर हत्या झाली. तिचा पती मोहम्मद तहा उर्फ सोनू इम्तियाज अहमद अंसारी याने तिचा गळा कापून हत्या केली आणि शवाचे तुकडे करून खाडीत फेकले. पोलिसांनी सोनूला अटक केली आहे.
प्रश्न: मुस्कानच्या कुटुंबाने आणि शेजाऱ्यांनी कोणती मागणी केली आहे?
उत्तर: मुस्कानची आई हनीफा बी आणि शेजाऱ्यांनी आरोपी सोनूला फाशी देण्याची मागणी केली आहे. हनीफा यांनी सांगितले की, सोनू ड्रग्जच्या नशेत मुस्कानला आणि तिच्या मुलाला मारहाण करायचा. त्या आपल्या नातवाचे संरक्षणही मागत आहेत.
उत्तर: पोलिसांनी सोनूला अटक केली असून, हत्येच्या कारणांचा तपास सुरू आहे. फॉरेंसिक आणि डॉग स्क्वॉडच्या मदतीने शवाचे इतर भाग शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट असून, कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.