भिवंडीत खोट्या FDA अधिकाऱ्यांचा सुळसुळाट; तुकाराम मुंढेंना समजल्यावर म्हणाले, 'कोणी सापडला तर...'

Bhiwandi Crime : महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सध्या अन्न, औषध प्रशासन विभाग आणि त्याचे प्रमुख तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यशैलीची जोरात चर्चा सुरु आहे. तुकाराम मुंढे ज्या विभागात जातील तिथे शिस्त लागेल, कायदा, सुव्यवस्थेचं पालन होईलं, असं त्यांच्याबाबत म्हटलं जातं. आता अन्न आणि औषध प्रशासन विभागात ते प्रत्यक्षात पाहायला मिळतं. पण त्यांच्या या लोकप्रियतेचा गैरफायदा घेण्याचे प्रकारही उजेडात येत आहेत. भिवंडीत अशा टोळीला पोलिसांनी जेरबंद केलंय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
सरकारी अधिकाऱ्याचे नाव आणि पदाचा गैरवापर करून व्यापाऱ्यांना धमकावत लाखो रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या एका महिलेचा धक्कादायक प्रकार भिवंडीत उघडकीस आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवून संबंधित महिलेने अनेक व्यापाऱ्यांकडून पैसे उकळल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणामुळे व्यापारी वर्गात खळबळ उडाली असून प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला स्वतःला अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी असल्याचे सांगत होती. काही ठिकाणी तिने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला, तर काही व्यापाऱ्यांना कारवाईची भीती दाखवून संपर्क साधला. परवाने, तपासणी आणि नियमभंगाच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना दबावाखाली आणून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप आहेत.
महिलेने व्यापारी, दुकानदार आणि खाद्य व्यवसायिकांना FDA तपासणीचे कारण देत धमकावल्याची माहिती समोर आली आहे. "नियमांचे उल्लंघन झाले आहे", "कारवाई टाळायची असेल तर पैसे द्या" अशा प्रकारच्या दबावतंत्राचा वापर केल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. काही व्यापाऱ्यांनी भीतीपोटी पैसे दिल्याचेही समोर आले असून फसवणुकीची रक्कम लाखोंमध्ये गेल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
व्यापाऱ्यांना संशय आल्यानंतर काहींनी अधिकृत FDA कार्यालयाशी संपर्क साधला. चौकशीदरम्यान संबंधित महिला कोणत्याही सरकारी पदावर कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. तक्रारीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला आणि फसवणुकीचा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला. या घटनेनंतर प्रशासनाने अशा बनावट व्यक्तींविषयी अधिक सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. विभागाच्या नावाचा वापर करून कोणतीही व्यक्ती पैसे मागत असल्यास किंवा कारवाईची धमकी देत असल्यास त्वरित प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. FDA विभागाचे अधिकारी कोणत्याही प्रकारे वैयक्तिक आर्थिक व्यवहार करत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले. नागरिकांनी अधिकृत ओळखपत्र आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्याशिवाय कोणावरही विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले.
अलीकडच्या काळात सरकारी अधिकारी, पोलीस, बँक कर्मचारी किंवा विविध विभागांचे प्रतिनिधी असल्याचे भासवून फसवणूक करणाऱ्यांच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. डिजिटल व्यवहार आणि प्रशासनिक प्रक्रियांचा गैरफायदा घेत नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. भिवंडीतील ही घटना त्याच प्रकारातील गंभीर उदाहरण मानली जात आहे. या प्रकरणामुळे व्यापाऱ्यांनी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणतीही आर्थिक देवाणघेवाण करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची ओळख आणि अधिकाराची खातरजमा करणे आवश्यक असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवला असून फसवणुकीचे नेमके जाळे किती मोठे आहे, याचा शोध घेतला जात आहे. आणखी काही तक्रारी समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे.