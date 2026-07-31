Add Zee Business As A Preferred Source
App

भिवंडीतील कोसळलेली इमारत अनधिकृत? पालिका आणि रहिवाशांचे परस्परविरोधी दावे

भिवंडी इमारत दुर्घटनेत 9 मृतदेह बाहेर काढण्यात एनडीआरएफ आणि टीडीआरएफच्या पथकाला यश आले आहे. बचावकार्य वेगाने सुरू असून लवकरच मृतदेह बाहेर काढण्यात येण्याची शक्यता आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 31, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:32 AM IST
भिवंडीतील कोसळलेली इमारत अनधिकृत? पालिका आणि रहिवाशांचे परस्परविरोधी दावे
Image Credit: Bhiwandi four storey building collapse Was the building in authorized coporation gives big update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भिवंडीतील कोसळलेली इमारत अनधिकृत? पालिका आणि रहिवाशांचे परस्परविरोधी दावे
भिवंडी इमारत दुर्घटना3 min ago
2
Sanjay Raut28 min ago
3
अहिल्यानगर बातमी1 hr ago
4
ICC1 hr ago
5
Shivsena1 hr ago