  • मुंबईच्या वेशीवर सत्तास्थापनेसाठी! शेख आणि पाटील ठरणार किंग मेकर... कोणीच बहुमतात नसल्याने सारे पर्याय खुले

Bhiwandi Mahapalika Election 2026: भिवंडी निजामपूरशहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत सर्व प्रमुख पक्षांनी स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मतांचे विभाजन झाले आणि निकाल अधिक गुंतागुंतीचा ठरला. शहरातील राजकीय वातावरण सध्या अत्यंत चुरशीचे असून, पुढील काही दिवसांत या ठिकाणी अनपेक्षित वळणे पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 17, 2026, 01:28 PM IST
Bhiwandi Nijampur Mahanagarpalika: भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीने शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे. या निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने आता सत्तास्थापनेसाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 90 सदस्यांच्या महानगरपालिकेत निर्माण झालेला हा तुटलेला कौल अनेक राजकीय शक्यतांचे संकेत देतो. 

या निवडणुकीत सर्व प्रमुख पक्षांनी स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मतांचे विभाजन झाले आणि निकाल अधिक गुंतागुंतीचा ठरला. शहरातील राजकीय वातावरण सध्या अत्यंत चुरशीचे असून, पुढील काही दिवसांत घडणाऱ्या घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राजकीय गणित गुंतागुंतीचे
निवडणूक निकालानुसार काँग्रेसने 30 जागा जिंकत सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा मान मिळवला आहे. भाजप आणि शिवसेना या युतीने एकत्रितपणे 34 जागा मिळवल्या असून, त्यात भाजपच्या 22 तर शिवसेनेच्या 12 जागांचा समावेश आहे. दोन्ही बाजूंनी दावा मजबूत असला तरी बहुमताचा आकडा अद्याप दूर आहे.

याशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) ने 12 जागा मिळवल्या आहेत, तर समाजवादी पक्षाला 6 जागांवर समाधान मानावे लागले. स्थानिक पातळीवरील संघटनांनीही आपली ताकद दाखवली असून, कोनार्क विकास आघाडीने 4 आणि भिवंडी विकास आघाडीने 3 जागा जिंकल्या आहेत. एका अपक्ष उमेदवाराचाही विजय झाला असून, त्यामुळे समीकरणे आणखी रंगतदार झाली आहेत.

ठळक घडामोडी
स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे आता निवडणुकीनंतरच्या आघाडीच्या चर्चा अटळ ठरल्या आहेत. विविध पक्षांमध्ये पडद्यामागे भेटीगाठी आणि चर्चा सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे. सत्तास्थापनेसाठी कोण कोणासोबत जाईल, यावरून राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लावले जात आहेत.

या सगळ्या घडामोडींमध्ये भिवंडीचे आमदार रईस शेख हे महत्त्वाचे केंद्रबिंदू मानले जात आहेत. त्यांचा प्रभाव आणि पाठिंबा कोणत्या बाजूला जातो, यावर सत्ता समीकरण ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच माजी महापौर विलास पाटील यांची भूमिका देखील निर्णायक ठरू शकते. त्यांनी जिंकलेल्या 4 जागांमुळे ते किंगमेकरच्या भूमिकेत दिसू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

एकूणच, भिवंडीच्या राजकारणात पुढील काही दिवसांत मोठे निर्णय आणि अनपेक्षित वळणे पाहायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Bhiwandi Mahanagarpalika 2026marathi newsBhiwandi election UpdatesBhiwandi Election result 2026मराठी बातम्या

