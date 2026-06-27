/टीईटी पेपर लीक प्रकरणाचे दिल्ली अन् हरयाणा कनेक्शन; इतक्या कोटींचा सौदा झाल्याचा पोलिसांकडून धक्कादायक माहिती

नीट पेपरफुटीनंतर आता महाराष्ट्रात टीईटी पेपर फुटीमुळे राज्यात एकच खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी तीन आरोपींना अटक केल्याचे सांगण्यात आलंय. विमानतळ परिसरातून भिवंडी पोलिसांनी या तिघांना जेरबंद केलं आहे. ठाणे अतिरिक्त आयुक्त अशोक दुधे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन टीईटी पेपर फुटी प्रकरणात माहिती दिली.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणेने 28 जून रोजी राज्यभर TET परिक्षा जाहीर केली होती. मात्र परिक्षेच्या 24 तास आधी भिवंडीच्या कोनगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मोठी कारवाई झाली. पोलिस उपायुक्त डॉ. पवन बनसोड यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून सापळा रचून बिहारचे राजू शाव 45, आकाश कुमार 30 आणि हरियाणाचे धीरज सिंग 28 यांना ताब्यात घेण्यात आलं.
ठाणे अतिरिक्त आयुक्त अशोक दुधे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, आज सकाळी, डीसीपी (झोन २) पवन बनसोड यांना एका गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, काही व्यक्ती उद्याच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विकण्यासाठी आज भिवंडी शहरातील कोंगाओन परिसरात येणार आहेत. त्यांनी एक पथक तयार करून एक सापळा रचला. सकाळी ११.०० च्या सुमारास, पथकाला समजलं की तीन व्यक्ती पेपर विकण्यासाठी आलेत. प्राथमिक संवाद साधल्यानंतर त्यांची झडती घेतली असता, पथकाला त्यांच्या ताब्यातून उद्याच्या परीक्षेसाठी असलेल्या खऱ्या प्रश्नपत्रिका जप्त करण्यात आल्या.
ते पुढे म्हणाले की, शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर याची पडताळणी करण्यात आली, ज्यांनी या खऱ्या प्रश्नपत्रिका असल्याची पुष्टी केली. त्या व्यक्तींना ताब्यात घेण्यात आले असून, प्रश्नपत्रिका जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून मोबाईल फोन, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड देखील जप्त करण्यात आले. या कारवाईत आतापर्यंत तीन जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ते दिल्लीहून येथे आले होते. आरोपींपैकी एक हरियाणाचा आहे, तर इतर दोघे... ते बिहारचे आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात आलंय. डीसीपी पवन बनसोड या पथकाचे प्रमुख आहेत, ज्यात दोन एसीपी, नऊ अधिकारी आणि अंदाजे २० इतर कर्मचारी आहेत. विविध राज्यांमध्ये पथके पाठवण्यात आली आहेत. चार संच सापडले असून त्यांच्या योजनेत एका खरेदीदाराला दीड कोटी रुपयांना कागद विकणे आणि त्यानंतर तो इतर विविध खरेदीदारांना वितरित करणे, याचा समावेश होता. भिवंडीत दुसरी कोणतीही धाड टाकण्यात आलेली नाही. आम्ही सर्व बाजूंनी तपास करत आहोत. यामागे एक मोठी टोळी असण्याची शक्यता आम्ही निश्चितपणे नाकारलेली नाही. या मूल्यांकनाच्या आधारे आम्ही संबंधित कायदेशीर कलमे लागू केली आहेत आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही करत आहोत.
आम्हाला आरोपींसाठी पोलीस कोठडीची मागणी करणे आवश्यक आहे. हा सापळा कोंगाओन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रचण्यात आला होता. आम्ही एका आरोपीबद्दल काही माहिती मिळवली. चौकशीत असे उघड झाले की, त्याने यापूर्वी केंद्रीय विद्यालयाची परीक्षा दिली होती आणि तो नापास झाला होता."
या तिघांकडून TET च्या 4 प्रश्नपत्रिका संच जप्त करण्यात आल्या. परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता हे प्रश्न 28 जूनच्या परिक्षेच असल्याचं निष्पन्न झालं. हे तिघेही दिल्लीहून 1.5 कोटी रुपयांना पेपर विक्रीसाठी भिवंडीत आले होते. त्यातील एक आरोपी केंद्रीय विद्यालयात नोकरीसाठी पैसे घेतो, तर दुसरा केंद्रीय परिक्षेत नापास झालेला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त अशोक दुधे यांनी दिली. या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता पोलिसांनी विशेष तपास पथक स्थापन केलं आहे. यात 2 सहाय्यक आयुक्त, 9 निरीक्षक आणि 20 कर्मचारी आहेत. टोळीचा सूत्रधार फरार असून पेपर कोठून बाहेर काढला आणि अजून कुठे विकला याचा तपास सुरू आहे.
#WATCH | Bhiwandi, Maharashtra | On Teacher Eligibility Test in Maharashtra postponed after paper leak, Thane Additional Commissioner Ashok Dudhe says, "... This morning, DCP (Zone 2) Pawan Bansod received a tip-off from a confidential informant that certain individuals were… pic.twitter.com/SGUvamMuwp— ANI (@ANI) June 27, 2026