Marathi News
Bhiwandi Mahanagarpalika: ‘चंद्रपूर पॅटर्न’ची पुनरावृत्ती? महापौरपदासाठी राजकीय हालचाली जोरात

Bhiwandi News: भिवंडी महानगरपालिकेत महापौर निवडणूक पुढे ढकलली गेल्याने राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. काही नगरसेवक कोणाच्या बाजूला वळणार यावर सत्तेचे गणित अवलंबून आहे. आघाड्यांमध्ये तणाव, गुप्त बैठकांची चर्चा आणि अनपेक्षित घडामोडी पाहता भिवंडीतही चंद्रपूरमधील सत्ताफेराची पुनरावृत्ती होईल अशी शंका वर्तवली जात आहे.

प्रिती वेद | Updated: Feb 12, 2026, 10:58 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Bhiwandi Mayor: भिवंडी महानगरपालिकेतील राजकारण सध्या चांगलेच तापले आहे. महापौर निवडणुकीची तारीख जाहीर न झाल्यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विविध पक्षांमध्ये चर्चा, संपर्क आणि मनधरणी सुरू असून सत्ता कोणाच्या हातात जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सेक्युलर आघाडीतील मतभेद वाढल्याने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. त्यामुळे येथे ‘चंद्रपूर पॅटर्न’प्रमाणे सत्ता बदल होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.  प्रत्येक नगरसेवकाचे मत निर्णायक ठरणार असल्याने पक्षांनी आपापल्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत.

पालिका बलाबल आणि बहुमताचे गणित
महानगरपालिकेत सध्या काँग्रेस 30, राष्ट्रवादी (शरद पवार) 12, समाजवादी पक्ष 6, भाजप 22, शिंदेसेना 12, कोणार्क विकास आघाडी 4, भिवंडी विकास आघाडी 4 आणि 1 अपक्ष सदस्य आहेत. सत्तास्थापनेसाठी 46 नगरसेवकांची गरज आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने मिळून सेक्युलर फ्रंट तयार केला होता. मात्र समाजवादी पक्षाने वेगळी भूमिका घेतल्याने या आघाडीत तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे बहुमताचे गणित पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे.

उपमहापौरपदाची ऑफर देऊन समाजवादी पक्षाला सोबत ठेवण्याचा प्रयत्न झाला, पण महापौरपदाबाबत मतैक्य झाले नाही. त्यामुळे आघाडीमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. काँग्रेसकडे स्वतःचे संख्याबळ वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असून काही नगरसेवकांना सोबत घेण्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे समाजवादी पक्ष स्वतंत्र भूमिका घेत असल्याने समीकरणे अनिश्चित बनली आहेत.

भाजपच्या हालचालींना वेग
भाजप आणि शिंदेसेनेचे मिळून 34 सदस्य आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांना अजून 12 सदस्यांची गरज आहे. छोटे गट आणि अपक्ष सदस्यांशी संपर्क वाढवून भाजप सत्ता स्थापनेचा मार्ग शोधत आहे. कोणार्क विकास आघाडी आणि भिवंडी विकास आघाडीतील काही सदस्य भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. भाजपमधील अंतर्गत मतभेद मिटवण्याचे प्रयत्नही सुरू असल्याचे सांगितले जाते.

महापौर निवडणुकीची प्रतीक्षा
प्रशासनाकडून अद्याप महापौर निवडणुकीबाबत अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे सर्व पक्ष प्रतीक्षेत आहेत. पुढील काही दिवसांत घडणाऱ्या राजकीय हालचालींवर सत्तेचे भविष्य ठरणार आहे. कोणता पक्ष बहुमत सिद्ध करतो आणि कोणाचा महापौर बसतो, हे मतदानाच्या दिवशीच स्पष्ट होणार आहे. सध्या मात्र भिवंडीतील राजकारण अत्यंत चुरशीचे बनले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Bhiwandi Municipal CorporationBhiwandi mayor electionBhiwandi politicssecular front disputeBJP strategy

