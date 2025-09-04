English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भिवंडीत खळबळ! पत्नीची हत्या करुन मुंडकं खाडीत फेकले, अन् मृतदेहाचे तुकडे...

Bhiwandi Murder Case: भिवंडीतून एक भयंकर हत्याकांड उघडकीस आलं आहे. पत्नीचे डोके कापून खाडीत फेकून दिले. मृतदेहाचे अनेक तुकडे अजूनही पोलिस  

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 4, 2025, 02:12 PM IST
भिवंडीत खळबळ! पत्नीची हत्या करुन मुंडकं खाडीत फेकले, अन् मृतदेहाचे तुकडे...
Bhiwandi Murder Case Wifes head was chopped off and thrown in the drain mystery solved

Bhiwandi Crime News: भिवंडीत एक धक्कादायक हत्याकांड उघडकीस आलं आहे. पत्नीचे डोके कापून खाडीत फेकून दिल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. इतकंच नव्हे तर, आरोपीने पत्नीच्या मृतदेहाचे अनेक तुकडे केले आहे. याचा शोध पोलिस घेत आहेत. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. 

भिवंडीत 30 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी ईदगाह रोड झोपडपट्टी, कत्तलखान्या जवळील खाडीत महिलेचे कापलेले डोके आढळल्याने संपूर्ण परिसरात घबराट आणि खळबळ उडाली होती. मृताचे वय सुमारे 25 ते 30 वर्षे असल्याचे सांगण्यात येतेय. या घटनेची माहिती मिळताच भोईवाडा पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला. त्यानंतर डोके शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. 

पोलिस तपास आणि खुलासा तपासादरम्यान, महिलेची ओळख पटली असून तीच नाव परवीन उर्फ मुस्कान मोहम्मद ताहा अन्सारी असल्याचं पोलिसांना समजले. मयताची ओळख तिच्या आईने केली. संशयाच्या आधारे पोलिसांनी तिचा पती मोहम्मद ताहा उर्फ सोनू इम्तियाज अहमद अन्सारी (25 वर्षे) याला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान, आरोपीने पत्नीचा गळा चिरून खून केल्याची आणि तिचे तुकडे केल्यानंतर मृतदेह नाल्यात फेकून दिल्याची कबुली दिली.

भोईवाडा पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने आरोपीला 11 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघा पती-पत्नींमध्ये खूप भांडणं होत होती. छोट्या-छोट्या गोष्टींवरुन सतत वाद होत होते. या भांडणातूनच पतीने पत्नीची हत्या केल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत होता. पोलिसांनी 103,238 अंतर्गंत गुन्हा दाखल केला आहे. 

FAQ

1. भिवंडीत कोणती खळबळजनक घटना घडली आहे?

भिवंडीतील ईदगाह रोड झोपडपट्टी परिसरात 30 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी एका महिलेचे कापलेले डोके खाडीत आढळल्याने खळबळ उडाली. पोलिस तपासात या महिलेची हत्या तिच्या पतीने केल्याचे उघड झाले असून, तिच्या मृतदेहाचे तुकडे करून ते खाडीत फेकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

2. मृत महिलेची ओळख काय आहे?

मृत महिलेची ओळख परवीन उर्फ मुस्कान मोहम्मद ताहा अन्सारी अशी झाली आहे. तिच्या आईने तिची ओळख पटवली. मृताचे वय अंदाजे 25 ते 30 वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे.

3. या हत्याकांडाचा आरोपी कोण आहे?

या प्रकरणात मृत महिलेचा पती, मोहम्मद ताहा उर्फ सोनू इम्तियाज अहमद अन्सारी (25 वर्षे), याला मुख्य आरोपी म्हणून पोलिसांनी अटक केली आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

