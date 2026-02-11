English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भाजपाच्या नेत्याचा 200 कोटींचा घोटाळा! बुलेट ट्रेनच्या नावाखाली 20 कोटींचे 193 कोटी केले, पण कसे?

Maharashyra Bullet Train Scam : महाघोटाळा! करारनामा 2012 चा, स्टॅम्प पेपर 2016 चा आणि फोटो 2018 चा; बुलेट ट्रेन प्रकरणी  'या' मंत्र्यांच्या कुटुंबानं लाटले कोट्यवधी? खोटे दस्तावेज मुल्यांकन करून कपिल पाटील कुटुंबीयांनी केला कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार.  

Updated: Feb 11, 2026, 08:09 AM IST
उमेश जाधव, झी मीडिया, भिवंडी : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात खळबळ माजवणारा एक महाघोटाळा नुकताच उघडकीस आला आहे. पंतप्रधान (Narendra Modi) नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई ते अहमदाबाद (Bullet Train Scam) बुलेट ट्रेन प्रकल्पात शासनाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या कुटुंबीयांनी भूसंपादनातील कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर आरोप भिवंडीचे राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ 'बाळ्या मामा' यांनी मंगळवार 10 फेब्रुवारी 2026 ला केला. या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करून आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात दाखल दाव्याच्या सुनावणीसाठी खासदार म्हात्रे स्वतः भिवंडी न्यायालयात हजर झाले होते. यावेळी पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी माजी केंद्रीय मंत्री, भाजप नेते कपिल पाटील यांच्या कुटुंबियांवर गंभीर आरोप केला. 

विवो-1 बुलेट ट्रेन मध्ये जमीन बाधित होण्यासाठी कपिल पाटील यांचे पुतणे प्रशांत पाटील, देवेश पाटील, सुमित पाटील आणि मुलगा सिद्धेश पाटील यांनी मौजे दिवे-अंजुर येथील सर्व्हे क्रमांक 28 या जमिनीचे खोटे विकासक करारनामा करून ती जागा बाधित होत असल्याचे दाखवून या मोबदल्यात 20 कोटी 13 लाख रुपयांचा मोबदला शासनाकडून मिळवला आहे. यावरच यांचा भ्रष्टाचार थांबला नसून जून 2024 मध्ये याच मोबदला दिलेला जमिनीचे फेर मुल्यांकन करून त्यापोटी 193 कोटी रुपये देण्याची शिफारस शासनाने केली आहे. 

कशी केली फेरफार?

हे सर्व व्यवहार खोटे आणि धक्कादायक असून जो विकास करारनामा 2012 मध्ये नोंदवला गेला आहे. त्यासाठी वापरलेला स्टॅम्प पेपर हा 2016 चा आहे. तर त्यावरील प्रशांत पाटील यांचा फोटो 2018 मधील आहे. याचे सर्व पुरावे आपण शासन, पोलीस आणि संसदेतील सभागृहात उपस्थित करून हे प्रकरण न्यायालयात 156(3) प्रमाणे दाखल केले असल्याची माहिती खा.म्हात्रे यांनी दिली. 

हेसुद्धा वाचा : Maharashra Weather News : बापरे! अचानक बदलली वाऱ्याची दिशा अन् वाढला वेग; महाराष्ट्रात उकाडा असह्य होतानाच कुठं वर्तवण्यात आलाय पावसाचा अंदाज? 

कुठे गेला जनतेचा पैसा?

विवो-2 या प्रकरणी पुढील सुनावणी 27 फेब्रुवारी रोजी होणार असून या सुनावणीला देखील आपण स्वतः हजर राहणार आहोत. बुलेट ट्रेन साठी लागणारा पैसा हा जनतेच्या करातून शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना दिला आहे, मात्र त्यात जर अशा प्रकारे कुणी भ्रष्टाचार केला असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होत नाही तोपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही आणि आज त्यासाठीच आपण स्वतः भिवंडी न्यायालयात हजर होतो अशी प्रतिक्रिया खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली. तेव्हा आता महाराष्ट्रातील हा महाघोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्यावर न्यायव्यवस्थेकडून कोणता निकाल दिला जातो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

