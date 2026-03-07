English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भिवंडीत भीषण अपघात! मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे 26 वर्षीय तरुणाला भोवले; जागीच गमावला जीव

Bhiwandi Accident: भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर परिसरात एका तरुणाला फोनवर बोलत रस्ता ओलांडणं भोवलं. या अपघातामध्ये तरुणाचा जागीच मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. सविस्तर जाणून घ्या

प्रिती वेद | Updated: Mar 7, 2026, 04:30 PM IST
भिवंडीत भीषण अपघात! मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे 26 वर्षीय तरुणाला भोवले; जागीच गमावला जीव
(photo Credit- AI)

भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर परिसरात एक धक्कादायक अपघात घडला असून मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे एका 26 वर्षीय तरुणासाठी जीवघेणे ठरले. ठाणे–भिवंडी मार्गावर घडलेल्या या भीषण घटनेत दुचाकीची धडक लागल्यानंतर तरुण ट्रकखाली सापडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत तरुणाचे नाव इंद्रजीत जयस्वाल असे असून तो रस्ता ओलांडताना मोबाईलवर संभाषण करत होता, अशी माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण अपघात जवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ पाहून परिसरातील नागरिकही हादरले आहेत. मोबाईल वापरताना होणारी निष्काळजीपणा किती धोकादायक ठरू शकतो, याची ही घटना जणू गंभीर आठवण करून देते.

Add Zee News as a Preferred Source

मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडताना घडली दुर्घटना

मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर गावाच्या हद्दीत ठाणे–भिवंडी मार्गावर ही घटना घडली. इंद्रजीत जयस्वाल (वय 26) हा तरुण मोबाईल फोनवर बोलत असताना रस्ता पार करण्याचा प्रयत्न करत होता. संभाषणात गुंतल्यामुळे त्याचे पूर्ण लक्ष रस्त्यावर नव्हते.

याच वेळी वेगाने येणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराने त्याला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी अचानक होती की इंद्रजीत तोल जाऊन थेट रस्त्यावर कोसळला.

ट्रकखाली आल्याने जागीच मृत्यू

दुचाकीची धडक बसल्यानंतर इंद्रजीत जयस्वाल रस्त्यावर पडला. दरम्यान त्याच दिशेने मागून एक ट्रक येत होता. अचानक रस्त्यावर पडलेला तरुण ट्रकचालकाच्या नजरेस येण्याआधीच ट्रक त्याच्यावरून गेल्याचे सांगितले जात आहे.

या भीषण अपघातात इंद्रजीत जयस्वाल याचा जागीच मृत्यू झाला. काही क्षणांत घडलेल्या या दुर्घटनेने परिसरातील लोक स्तब्ध झाले.

सीसीटीव्हीत संपूर्ण घटना कैद

घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. काही वेळातच नारपोली पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला.

यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला. या अपघाताची संपूर्ण दृश्ये जवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू

सध्या नारपोली पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. अपघात नेमका कशा परिस्थितीत घडला याची माहिती सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपासली जात आहे.

हे ही वाचा: Pune Crime: अर्धनग्नावस्थेत आढळला महिलेचा कुजलेला मृतदेह, रात्री 11 वाजता घडली कापरे भरवणारी घटना

दरम्यान, मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे किती धोकादायक ठरू शकते, याची जाणीव या घटनेमुळे पुन्हा एकदा समोर आली आहे. नागरिकांनी रस्ता ओलांडताना आणि वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर टाळावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Bhiwandi accidentmaharashtraRoad crossing accidentIndrajit Jaiswal death

इतर बातम्या

Explained : मुलंबाळं नको, भरपूर पैसा- मौजमजा हवी; भारतीय जो...

Lifestyle