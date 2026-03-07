भिवंडीत भीषण अपघात! मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे 26 वर्षीय तरुणाला भोवले; जागीच गमावला जीव

भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर परिसरात एक धक्कादायक अपघात घडला असून मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे एका 26 वर्षीय तरुणासाठी जीवघेणे ठरले. ठाणे–भिवंडी मार्गावर घडलेल्या या भीषण घटनेत दुचाकीची धडक लागल्यानंतर तरुण ट्रकखाली सापडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत तरुणाचे नाव इंद्रजीत जयस्वाल असे असून तो रस्ता ओलांडताना मोबाईलवर संभाषण करत होता, अशी माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण अपघात जवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून त्याचा व्हिडिओ पाहून परिसरातील नागरिकही हादरले आहेत. मोबाईल वापरताना होणारी निष्काळजीपणा किती धोकादायक ठरू शकतो, याची ही घटना जणू गंभीर आठवण करून देते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भिवंडी तालुक्यातील काल्हेर गावाच्या हद्दीत ठाणे–भिवंडी मार्गावर ही घटना घडली. इंद्रजीत जयस्वाल (वय 26) हा तरुण मोबाईल फोनवर बोलत असताना रस्ता पार करण्याचा प्रयत्न करत होता. संभाषणात गुंतल्यामुळे त्याचे पूर्ण लक्ष रस्त्यावर नव्हते.
याच वेळी वेगाने येणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराने त्याला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी अचानक होती की इंद्रजीत तोल जाऊन थेट रस्त्यावर कोसळला.
दुचाकीची धडक बसल्यानंतर इंद्रजीत जयस्वाल रस्त्यावर पडला. दरम्यान त्याच दिशेने मागून एक ट्रक येत होता. अचानक रस्त्यावर पडलेला तरुण ट्रकचालकाच्या नजरेस येण्याआधीच ट्रक त्याच्यावरून गेल्याचे सांगितले जात आहे.
या भीषण अपघातात इंद्रजीत जयस्वाल याचा जागीच मृत्यू झाला. काही क्षणांत घडलेल्या या दुर्घटनेने परिसरातील लोक स्तब्ध झाले.
घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. काही वेळातच नारपोली पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला.
यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी भिवंडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला. या अपघाताची संपूर्ण दृश्ये जवळील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सध्या नारपोली पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. अपघात नेमका कशा परिस्थितीत घडला याची माहिती सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपासली जात आहे.
दरम्यान, मोबाईलवर बोलत रस्ता ओलांडणे किती धोकादायक ठरू शकते, याची जाणीव या घटनेमुळे पुन्हा एकदा समोर आली आहे. नागरिकांनी रस्ता ओलांडताना आणि वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर टाळावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.