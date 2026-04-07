'खरात प्रकरणी एकनाथ शिंदेंची चौकशी होईल', भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदेंचं वक्तव्याने खळबळ

Ashok kharat CDR Report: नाशिकच्या भोंदू अशोक खरातवरून भाजप आणि शिवसेनेत जुंपल्याचं पाहायला मिळतंय. खरात प्रकरणात उपमुख्यमंत्री शिंदेंची चौकशी होईल असं वक्तव्य भाजप नेते विजयराज शिंदे शिंदे यांनी केलं. आणि याच वक्तव्यावरून शिवसेना आणि भाजपात ठिणगी पडलीय. विजयराज शिंदेच दुसरा भोंदू खरात असल्याचा पलटवार शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी केलंय. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राजकारण तापलंय.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 7, 2026, 07:36 PM IST
'खरात प्रकरणी एकनाथ शिंदेंची चौकशी होईल', भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदेंचं वक्तव्याने खळबळ

मयुर निकम, झी मिडिया, बुलढाणा: नाशिकच्या भोंदू अशोक खरातला महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात अटक झाल्यानंतर त्याच्या काळ्या कारनाम्यांची मालिकाच सुरू झाली आहे. त्याचे रोज नवनवे काळे कारनामे समोर येत आहेत. त्यातच भोंदू खरातचा सीडीआर रिपोर्ड बाहेर आला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ  उडाली आहे.  कारण भोंदू खरातसोबत काही राजकीय नेत्यांचे कॉल झाल्याची माहिती या सीडीआर रिपोर्डमधून समोर आली आहे. यामध्ये काही मोठ्या नेत्यांचे नाव असल्याची माहिती आहे. 

भोंदू खरातसोबत उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे 17 कॉल 

दरम्यान, भोंदू खरातच्या सीडीआर रिपोर्टमधून समोर आलेल्या कॉल रिकॉर्डमध्ये  राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खरातसोबत 17 कॉल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्यामध्ये 10 इनकमिंग आणि 7 आऊटगोईंग कॉल असल्याची माहिती समोर आली आहे. आणि यावरूनच बुलढाणा भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी या प्रकरणात एकनाथ शिंदेंची चौकशी होईल असं वक्तव्य केलं होतं  आणि यावरूनच भाजप शिवसेनेत जुंपल्याचं पाहायला मिळतंय.

संजय गायकवाडांनी शिंदेंना शब्दात घेरले

बुलढाण्यात महायुतीचा केवळ कागदोपत्री उरलेला 'तथाकथित' संसार आता रसातळाला गेला आहे. सत्तेच्या वाटेकरी असलेल्या दोन नेत्यांमध्ये सध्या 'तू-तू मैं-मैं' नाही, तर थेट चारित्र्यहननाचे रक्तरंजित युद्ध सुरू झाले आहे. शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांच्यावर 'पांढरपेशी भोंदू' असल्याचा शिक्का मारत, त्यांच्या आश्रमशाळेतील काळ्या कारनाम्यांचा पाढा वाचला आहे. 'मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा नराधम' अशा शब्दांत गायकवाडांनी शिंदेंना घेरल्याने संपूर्ण जिल्ह्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. 

 

संजय गायकवाड यांच्या वक्तव्याने खळबळ 

विजयराज शिंदेंच्या या वक्तव्यावर शिवसेनेनंही पलटवार केलाय. विजयराज शिंदे हा दुसरा भोंदू खरात असल्याचा पलटवार आमदार संजय गायकवाड यांनी केलाय. विजयराज शिंदेंवर टीका करताना संजय गायकवाड यांनी विजयराज शिंदे यांच्यावर अनेक गंभीर आरोपही केलेत. खरात प्रकरणावरून भाजप आणि शिवसेनेतच वार पलटवार सुरू झालेत. या निमित्ताने विजयराज शिंदे आणि संजय गायकवाड यांनी एकमेकांचं उट्टं काढायला सुरूवात केल्याचं पाहायला मिळतंय. विजयराज शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदेंची चौकशी होईल असं म्हटल्यानंतर संजय गायकवाड यांनी विजयराज शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिलीय.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

