भोंदूबाबा अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा समोर, ऐतिहासिक मंदिर पाडण्याचा घातला होता घाट

Ahok Kharat : भोंदूबाबा अशोक खरात यांचे कारनामे काही संपायच नाव घेत नाहीत. महिलांवर लैंगिक अत्याचार केलेल्या भोंदूबाबा खरातने पुरातन ऐतिहासिक मंदिर पाडण्याचा घाट घातला होता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 26, 2026, 03:04 PM IST
भोंदू अशोक खरातचा (Ashok Kharat) आणखी एक कारनामा समोर आला आहे. वावी येथील पुरातन ऐतिहासिक वैजेश्वर मंदिर पाडण्याचा घाट अशोक खरातने घातला होता. मंदिराची शक्ती संपल्याचा केला होता दावा , गावकऱ्यांना दिले होते मंदिर पाडण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र गावकऱ्यांनी दिला नकार , त्यांच्या गिरगाव येथील मंदिराकडे भाविक वळवण्यासाठी वावी येथील वैजेश्वर मंदिर (Nashik Vavi Vaijeshwar Mahadev Temple) पाडण्याचा सल्ला दिला होता . या मंदिराची स्थापना शके 1139 साली करण्यात आली होती. 

मात्र काही वर्षांपूर्वी जेवायला हा भोंदू अशोक खरात या मंदिरात आला होता त्यावेळेला त्याने एका यंत्राद्वारे पाहणी करत मंदिराची शक्ती कमी झाली आहे असे सांगितलं होतं. धक्कादायक म्हणजे शंकराच्या पिंडीकडे पाय करत त्याने हा सल्ला दिला होता. मंदिराचे पुजारी दत्तात्रय शिंदे यांनी याबीबत हकीकत सांगितली आहे. याबाबत त्यांच्याशी बातचीक केली आहे. यामध्ये धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याच गावात अशोक खरातचं दहावीपर्यंतच शिक्षण झालं होतं. असं असताना गावातील मंदिर पाडायला निघाल्यामुळे गावकरी संतापले होते. 

अशोक खरात प्रकरणातील पीडित महिलांचे व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोपरगाव येथील दोघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहितेचे कलम 294 (2), 3 (5) आणि माहिती तंत्रज्ञान 2000 चे कलम 67 (अ) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. 

(हे पण वाचा - जन्मतारीख अन् झुंबराची लाईट... खरात महिलांना जाळ्यात कसा ओढायचा? 'कोड लँगवेज'चा उलगडा)

कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणातील सर्व गुन्हे SIT कडे वळवण्यात आला आहे. नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात असलेले सात गुन्हे SIT कडे वर्ग. या पुढे अशोक खरात प्रकरणाचा सर्व तपास SIT करणार आहे. नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात सात महिलांनी लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. तर सरकारवाडा पोलिसांकडून क्राइम ब्रँचे कडे वर्ग केलेला गुन्हा देखील SIT कडे वळवण्यात आला आहे. 

मंदिराची माहिती? 

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील वावी (Wavi) येथील वैजेश्वर मंदिर हे एक प्राचीन आणि ऐतिहासिक शिव मंदिर आहे. हे मंदिर नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नरपासून शिर्डी रस्त्यावर साधारणपणे 20 कि.मी. अंतरावर वावी गावात आहे. हे मंदिर यादवकालीन (शके ११३९ मधील) मानले जाते. मंदिरासमोरील प्राचीन बारव (विहीर) यादवांनी बांधलेली असून 'वापी' (बारव) या शब्दावरूनच गावाचे नाव 'वावी' पडल्याचे सांगितले जाते. मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या वेळी दगडी तटबंदी उभारण्यात आली आहे. तटबंदीत उत्तराभिमुख लाकडी प्रवेशद्वार असून, दुरून पाहिल्यावर हे मंदिर एखाद्या वाड्यासारखे भासते. मंदिरातील मुख्य शिवलिंग स्वयंभू असून ते पूर्वाभिमुख आहे. वावी गावाला 'भोसल्यांची वावी' असेही म्हणतात कारण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पूर्वजांचा (भोसले घराणे) वारसा आहे. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

