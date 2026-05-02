Pune Crime : सख्ख्या पुतणीवर अतिप्रसंग, गावातील महिलेवरही अत्याचार; भोरमधील चिमुरडीची हत्या करणाऱ्या नराधमाचा 'तो' व्हिडीओ समोर

Bhor Nasarapur Pune Girl Child Murder : पुण्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर गावातील घटनेमुळे महाराष्ट्र संतापला आहे. या गावात शुक्रवारी महाराष्ट्र दिनी 65 वर्षाच्या नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करुन हत्या केली आहे. या आरोपीचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. त्यासोबत या नराधमाबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये नराधम चिमुरडीला घेऊन जाताना दिसत आहे. आरोपीने चिमुकलीला गाईचं वासरू दाखवतो, असे सांगून तिचा हात धरून जवळच्या गोठ्यात नेलं आणि तिथे त्यासोबत विकृत कृत्य केलं. या प्रकरणात नसरापूर गावातील ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून नराधमाला त्वरित फाशी देण्याची मागणी करत आहे. या प्रकरणात पुणे ग्रामीणचे एसपी संदीपसिंग गिल यांनी घटनचा घटनाक्रम आणि त्या आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे सांगितलं.
या प्रकरणावर पुणे ग्रामीणचे एसपी संदीपसिंग गिल यांनी माहिती देताना म्हणाले की, नसरापूरमध्ये घटना दुर्दैवी आहे. यामध्ये एका साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करण्यात आलाय. ही घटना संध्याकाळी चारच्या आसपास घडली. त्यानंतर सव्वा पाच वाजता ही घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचली. मग आम्ही आरोपीचा तातडीने शोध करून तिला दीड तासात अटक केली. पण दुर्दैवाने तोपर्यंत अत्याचार आणि हत्या झाली होती.
एसपी संदीपसिंग गिल यांनी सांगितलं की, आम्ही तातडीने चार्टशीप दाखल करण्याचं आश्वासन ग्रामस्थांना दिलं आहे. तसंच हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आमची विशेष टीम या घटनेचा तपास करणार आहे. आरोपीबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आरोपीवर यापूर्वी दोन गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. 1998 मध्ये त्याने सख्खा पुतणीचा विनयभंग केला होता त्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 2015 मध्ये त्याच्यावर पोस्को आणि विनयभंग गुन्हा दाखल झाला होता, पण 2019 मध्ये त्याची दोन्ही प्रकरणातून सुटका झाली होती. त्यामुळे या दोन्ही गुन्हावरून लक्षात येतं की, आरोपीची मानसिकता समोर येत. 65 वर्षाचा आरोपी मजूर म्हणून काम करत होता, अशी माहिती एसपी संदीपसिंग गिल यांनी दिली.