Pune Crime : सख्ख्या पुतणीवर अतिप्रसंग, गावातील महिलेवरही अत्याचार; भोरमधील चिमुरडीची हत्या करणाऱ्या नराधमाचा 'तो' व्हिडीओ समोर

Bhor Nasarapur Pune Girl Child Murder : भोर तालुक्यातील नसरापूर गावातील साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीची हत्या करणाऱ्या नराधमचा घटनेचा वेळीचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. तर तपासात आरोपीबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: May 2, 2026, 03:45 PM IST
भोर तालुक्यातील नसरापूर गावात आक्रोश

Bhor Nasarapur Pune Girl Child Murder : पुण्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर गावातील घटनेमुळे महाराष्ट्र संतापला आहे. या गावात शुक्रवारी महाराष्ट्र दिनी  65 वर्षाच्या नराधमाने साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करुन हत्या केली आहे. या आरोपीचा सीसीटीव्ही समोर आला आहे. त्यासोबत या नराधमाबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये नराधम चिमुरडीला घेऊन जाताना दिसत आहे. आरोपीने चिमुकलीला गाईचं वासरू दाखवतो, असे सांगून तिचा हात धरून जवळच्या गोठ्यात नेलं आणि तिथे त्यासोबत विकृत कृत्य केलं. या प्रकरणात नसरापूर गावातील ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून नराधमाला त्वरित फाशी देण्याची मागणी करत आहे. या प्रकरणात पुणे ग्रामीणचे एसपी संदीपसिंग गिल यांनी घटनचा घटनाक्रम आणि त्या आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे सांगितलं. 

एसपी संदीपसिंग गिल यांनी सांगितला घटनाक्रम

या प्रकरणावर पुणे ग्रामीणचे एसपी संदीपसिंग गिल यांनी माहिती देताना म्हणाले की, नसरापूरमध्ये घटना दुर्दैवी आहे. यामध्ये एका साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करण्यात आलाय. ही घटना संध्याकाळी चारच्या आसपास घडली. त्यानंतर सव्वा पाच वाजता ही घटना पोलिसांपर्यंत पोहोचली. मग आम्ही आरोपीचा तातडीने शोध करून तिला दीड तासात अटक केली. पण दुर्दैवाने तोपर्यंत अत्याचार आणि हत्या झाली होती.

 

तो नराधम निघाला सराईत वासनांध!

एसपी संदीपसिंग गिल यांनी सांगितलं की, आम्ही तातडीने चार्टशीप दाखल करण्याचं आश्वासन ग्रामस्थांना दिलं आहे. तसंच हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आमची विशेष टीम या घटनेचा तपास करणार आहे. आरोपीबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या आरोपीवर यापूर्वी दोन गुन्ह्याची नोंद झाली आहे. 1998 मध्ये त्याने सख्खा पुतणीचा विनयभंग केला होता त्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 2015 मध्ये त्याच्यावर पोस्को आणि विनयभंग गुन्हा दाखल झाला होता, पण 2019 मध्ये त्याची दोन्ही प्रकरणातून सुटका झाली होती. त्यामुळे या दोन्ही गुन्हावरून लक्षात येतं की, आरोपीची मानसिकता समोर येत. 65 वर्षाचा आरोपी मजूर म्हणून काम करत होता, अशी माहिती एसपी संदीपसिंग गिल यांनी दिली. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

