नसरापूर घटनेतील चिमुकलीला अखेरचा निरोप; धक्कादायक घटनेनंतर पुणेकरांची आंदोलनं, बंदचा इशारा!

Bhor Rape case : माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना पुण्याच्या नसरापूर इथं घडली. 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार करत तिची हत्या केल्याच्या घटनेनं संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे.   

सायली पाटील | Updated: May 3, 2026, 07:54 AM IST
Bhor Rape case : पुण्याच्या नसरापूर इथं 4 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेनंतर नसरापूरकरांचा संताप अनावर झाला. ग्रामस्थांनी बालिकेचा मृतदेह रस्त्यावर ठेवत नवले पूल परिसरात ठिय्या मांडला. नराधमाला तातडीने फाशी देण्याची मागणी करत पीडित कुटुंब तसंच ग्रामस्थांनी हा ठिय्या मांडला. चिमुकलीचा मृतदेह रस्त्यावर ठेवत जोपर्यंत मुख्यमंत्री आंदोलस्थळी येत नाही, तोवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका कुटंब तसंच ग्रामस्थांनी घेतली. यावेळी पुणे पोलीस आयुक्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बोलणं करुन दिलं. (Pune Crime News)

फडणवीसांनी पीडित कुटुंबाच्या खटला विषेश न्यायालयात चालवण्याची, तसंच उज्वल निकम यांना खटला देण्याच्या मागण्यांसह इतर सर्व मागण्या मान्य केल्या. यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. या आंदोलकांनी चार तास महामार्ग रोखून धरला होता.  ज्यानंतर नसरापूर घटनेतील चिमुकलीला अखेरचा निरोप देण्यात आला. पुण्यातील वैकुंठ स्मशानभूमीत तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले जिथं मोजक्या नातेवाईकांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. या प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्री आणि महिला आयोगानं लक्ष घातलं असून, घडामोडींना वेग आला आहे.

महिला आयोगाकडून दखल

नसरापूर घटनेची महिला आयोगाकडून दखल घेण्यात आली असून, कडक कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिला आयोगानं बाल हक्क संरक्षण आयोगाला पत्र लिहिलं असून, पोक्सो अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसंच विशेष जलदगती न्यायालयातील सुनावणीपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. 

भोर बंदची हाक! 

नसरापूर चिमुरडीवरील अत्याचार आणि प्रकरणी, रविवार 3 मे रोजी भोर, राजगुरुनगर तालुका बंदची हाक देण्यात आली आहे. अत्याचार, हत्येच्या घटनेच्या निषेधार्थ ही बंदची हाक देण्यात आली असून, या बंदमध्ये नागरिकांना सहकार्य करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

क्रूरकर्म्याला अटक

भोरच्या नसरापूरमध्ये चिमुकलीवर अत्याचार करत तिची हत्या करणाऱ्या 65 वर्षीय क्रूरकर्म्याला पोलिसांनी अटक केली असून, 7 मेपर्यंत त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तसंच आरोपीला लवकरात लवकर फाशी द्यावी अशीही मागणी करण्यात आपली आहे.

मुख्यमंत्र्यांची लक्षवेधी भूमिका 

सदर प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला. या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून त्याला मृत्यूदंड देण्याची मागणी कोर्टात करणार अल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार असल्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. तर, आरोपीला जगण्याचा अधिकार नाही म्हणत "नराधमाला फासावर लटकवलं पाहिजे" अशा शब्दांत नसरापूर घटनेवर खासदार ज्योती वाघमारे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. राज्यभरातून या प्रकरणी संतापाची लाट उसळली असून, आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे असाच सूर आळवला जात आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

