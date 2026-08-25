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'लालबागचा राजा'कडून 'भुलेश्वरचा राजा'ला ₹21 लाखांची मदत! भाजपाच्या 'या' मंत्र्याने स्वत:च्या खिशातून मृतांच्या कुटुंबांना दिले ₹10 लाख

'भुलेश्वरचा राजा' गणेश मंडळाची मुर्ती मंडपाच्या दिशेने घेऊन जाताना कोसळली यामध्ये दोन गणेशभक्तांचा मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले. शनिवारच्या या अपघातानंतर आता या मंडळासाठी मदतीचे हात पुढे येत आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 25, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:45 AM IST
'लालबागचा राजा'कडून 'भुलेश्वरचा राजा'ला ₹21 लाखांची मदत! भाजपाच्या 'या' मंत्र्याने स्वत:च्या खिशातून मृतांच्या कुटुंबांना दिले ₹10 लाख
Image Credit: लालबागचा राजा मंडळाने केली घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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