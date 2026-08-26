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''भुलेश्वरच्या राजा'ची मूर्ती कारखान्यातून बाहेर पडताच 150 मीटरवर...'; मूर्तीकार अनिकेत देसाईच्या जबाबात धक्कादायक माहिती समोर

भुलेश्वर येथे 22 फूटी गणपतीची मूर्ती आणताना अपघात होऊन 2 जण ठार तर पाच जण जखमी झाले होते. आता या प्रकरणात मूर्तीकार अनिकेत देसाई याचा जबाब पोलिसांनी नोंदवला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:13 AM IST
''भुलेश्वरच्या राजा'ची मूर्ती कारखान्यातून बाहेर पडताच 150 मीटरवर...'; मूर्तीकार अनिकेत देसाईच्या जबाबात धक्कादायक माहिती समोर
Image Credit: bhuleshwar cha raja murtikar

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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