/सातारा जिल्हा बँकेच्या मतदानासाठी 2 लाखांची बोली लावली; लोकशाहीला काळीमा, महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सातारा जिल्हा बँकेच्या मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी पैशाची बोली लावण्यात आली आहे. कराड तालुक्यातील कोडोली गावातील विकास सेवा सोसायटीच्या ठरावा दरम्यान हा प्रकार घडला आहे
सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रक्रिया येत्या काही दिवसात पार पडणार आहे. 5 ऑगस्ट पर्यंत विकास सेवा सोसायटी यांनी मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी ठराव द्यावयाचा आहे. हा ठराव देण्यासाठी सातारा जिल्ह्यात मोठे राजकारण सुरू आहे . आता चक्क लोकशाहीचा गळा घोटणारी प्रक्रिया सहकार क्षेत्रात पाहायला मिळाली आहे. 70 हजारापासून सुरुवात झालेली बोली दोन लाख रुपयांनी मताचा अधिकार खरेदी करून पार पडली
कोडोली ग्रामविकास सेवा सोसायटीची संचालक मंडळ मीटिंग सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँक निवडणुकीच्या ठरावा संदर्भात आयोजित केली होती. या मीटिंगमध्ये संस्थेला भरघोस पैसे देणाऱ्या सभासदाच्या नावे ठराव देण्याचा निर्णय संचालक मंडळांनी घेतला होता. या अनुषंगाने या ठरावाच्या संदर्भात लिलाव पद्धतीने ठराव पूर्ण झाला यामध्ये आनंदराव जगताप यांनी आपली बोली 1 लाख रुपयांनी सुरू केली.
शेवटी विक्रमसिंह संभाजीराव जगताप यांनी दोन लाख रुपयांची बोली लावून हा मताचा अधिकार मिळवला.सत्ता मिळवण्यासाठी ज्या पद्धतीने हे सगळं सुरू असल्याचे आणि गावाला निधी मिळवण्यासाठी असे ठराव घेतले जात असतील तर हे दुर्दैवी आहे. लोकशाहीतील निवडणुका संपल्याचा आरोप देखील राष्ट्रवादीचे शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी केला आहे.