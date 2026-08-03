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सातारा जिल्हा बँकेच्या मतदानासाठी 2 लाखांची बोली लावली; लोकशाहीला काळीमा, महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ

 सातारा जिल्हा बँकेत मतदार होण्यासाठी पैशाची बोली लावल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दोन लाख रूपयांची बोली लावून मताचा अधिकार  मिळवला आहे. लोकशाहीला काळीमा फासणारा हा प्रकार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 03, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 03:08 PM IST
सातारा जिल्हा बँकेच्या मतदानासाठी 2 लाखांची बोली लावली; लोकशाहीला काळीमा, महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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