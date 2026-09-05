/मुंबईत दहीहंडी उत्सवादरम्यान मोठी दुर्घटना; 7 वर्षाच्या चिमुरड्याचा मृत्यू; भिंतीचा कॉलम कोसळला

मुंबई दहीहंडी उत्सव दुर्घटना : मुंबईत दहीहंडी उत्सवादरम्यान मोठी दुर्घटना घडली आहे. दहीहंडी फोडताना भिंतीचा कॉलम कोसळला. यात 7 वर्षीय चिमुरड्याचा मृत्यू झाला आहे. मालाडच्या मालवणी परिसरात दहीहंडी उत्सवाला गालबोट लागले आहे. या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
मालाड पश्चिमेकडील चिकूवाडी, मालवणी येथील एकता वेल्फेअर सोसायटीमध्ये दहीहंडी उत्सवादरम्यान दुर्दैवी दुर्घटना घडली. दहीहंडी फोडण्यासाठी झाडाला आणि तळमजल्यावरील बांधकामाच्या विटांच्या कॉलमला दोरी बांधण्यात आली होती. दहीहंडी फोडण्याच्या प्रयत्नादरम्यान हा विटांचा कॉलम अचानक कोसळला.
कॉलम कोसळून त्याखाली रुद्र कदम (वय ७ वर्षे) हा मुलगा गंभीर जखमी झाला. त्याच्या डोक्याला दुखापत झाल्याने त्याला तातडीने मालवणी जनरल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, रुग्णालयातील डॉक्टरांनी रुद्र कदम याला रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले.
या घटनेची माहिती मिळताच वॉर्ड कर्मचारी आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दहीहंडी उत्सवादरम्यान घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
मुंबईत दहीहंडी फोडताना 22 गोविंदा जखमी झाले होते. 21 गोविंदांना उपचारानंतर घरी सोडलं. एका गोविंदावर उपचार सुरु.
दहीहंडी उत्सवादरम्यान जखमी गोविंदांवर उपचारासाठी मुंबईतील रुग्णालयांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत. उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये 105 खाटा सज्ज ठेवण्यात आल्या असून, प्रत्येक रुग्णालयात 5 ते 10 खाटांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. 24 तास आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी महापालिकेने तीन शिफ्टमध्ये वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
दरम्यान, दहीहांडीसाठी ऊपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पक्षाताल सर्व आमदार, खासदार आयोजकांना सुचना दिल्या आहेत. वादात सापडेल अशी दहीहांडी साजरी करू नका, व्यासपीठावरील प्रोटोकाॅल पाळा, मतदारांमध्ये सामाजिक संदेश देणारी हांडी साजरी करण्याचे सर्व पदाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. गोविंदा जखमी झाल्यास त्याची सर्वतोपरी काळजी घेण्याच्याही सुचना देकील दिल्या आहेत. गोविंदाच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचा आणि सामाजिक बांधिलकीच्या संदेश जाईल अशी हांडी साजरी करण्याचे सर्व आमदार पदाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले.