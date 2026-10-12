लोणावळ्याच्या लायन्स पॉईंटवर डेंजर अपघात; पर्यटकांची कार 30 ते 35 फूट खोल दरीत

लोणावळा : लोणावळ्यात नेहमीच पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. लोणावळ्याच्या प्रसिद्ध लायन्स पॉईंटजवळ विचित्र अपघात घडला आहे. पर्यटकांची कार 30 ते 35 फूट खोल दरीत कोसळली आहे. या विचित्र अपघातातून पर्यटक सुखरुप बचावले आहेत. तातडीने पोलिसांचे बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले.
लोणावळ्यातील लायन्स पॉईंटकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हा अपघात झाला आहे. पर्यटकांची जीप कार थेट 30 ते 35 फूट खाली गेल्याची घटना घडली आहे. चालकाला रस्त्याचा अंदाज न आल्याने हा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या कारमध्ये तीन पर्यटक होते. मात्र, सुदैवाने या तिन्ही पर्यटकांना कोणतीही दुखापत झालेली नाही. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे
पर्यटक नेमके कुठले आहेत हे अद्याप समजू शकलेले नाही. हे पर्यटक आपल्या खाजगी वाहनाने लोणावळ्यात फिरण्यासाठी आले होते. चालकाचा रस्त्याचा अंदाज चुकल्याने कार रस्त्यावरून खाली गेली. सुमारे 30 ते 35 फूट खोल दरीत ही कार कोसळली. या घटनेमुळे पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर वाहन चालवताना विशेष काळजी घेण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील काळेवाडी परिसरातील तापकीर चौकाजवळ दुपारच्या सुमाराला पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल च्या बसला अपघात झाला. बस चालकाच बस वरील नियंत्रण सुटल्यान हा अपघात झाला. बस चालकाचं बस वरील नियंत्रण सुटल्यानंतर बस थेट बीआरटीच्या कठटड्यात जाऊन घुसली. सुदैवने बसला जेव्हा अपघात झाला त्यावेळी बसमध्ये विद्यार्थी नसल्यान मोठी दुर्घटना टळली. बस चालक विद्यार्थ्यांना घरी सोडून काळेवाडी फाट्या कडून तापकीर चौक कडे जात असताना हा अपघात घडला. या अपघातानंतर बस चालकाला नागरिकांनी प्राथमिक उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले.