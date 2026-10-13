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खालापूरात मोठी दुर्घटना; 100 फुटावरून कोसळला लोखंडी शेड; 25 कामगार अडकले, 1 ठार

खालापूर तालुक्यातील माणकिवली येथे मोठी दुर्घटना घडली आहे.  या दुर्घटनेत 20 ते 25 कामगार अडकल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या दुघटनेत एक कामगार ठार झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 13, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:43 PM IST
खालापूरात मोठी दुर्घटना; 100 फुटावरून कोसळला लोखंडी शेड; 25 कामगार अडकले, 1 ठार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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