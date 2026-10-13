खालापूरात मोठी दुर्घटना; 100 फुटावरून कोसळला लोखंडी शेड; 25 कामगार अडकले, 1 ठार

खालपूर दुर्घटना : खालापूरमध्ये एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. एका लॉजिस्टिक्स वेअर हाऊसचा लोखंडी शेड कोसळला. याखाली 25 कामगार दबले गेले. 14 कामगार जखमी झाले आहेत. एक जण ठार झाला असून अनेकांची प्रकृती चिंताजनक आहे. खालापूर तालुक्यातील माणकिवली गावाती कस्तुरी लॉजिस्टिक्स वेअर हाऊसच्या बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी मेटल लोखंडी शेड अंदाजे 100 फुटावरून कोसळल्याची घटना बुधवार सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. लोखंडी शेडवर काम करणारे शेड 25 कामगार आडकले. त्यामधील 14 जण जखमी झाले.
युध्दपातळीवर बचावकार्य करीत जखमींना तात्काळ खोपोली नगरपालिकेच्या रूग्णालयात हालविण्यात आले.जखमी कामगारांनामधील अनेकांचे हातपाय फँक्चर झाले असून डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे.या दुर्घटनेत एकाचा उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहेत. शेडखाली क्रेन,डंपर,रोलर यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच खालापूर पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे. स्ट्रक्चर कोसळण्यामागील नेमके कारण काय, बांधकामात काही निष्काळजीपणा झाला होता का आणि सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करण्यात आले होते का, याचा तपास पोलीस करीत आहेत.
उल्हासनगर मध्ये धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कॅम्प क्रमांक 3 मधील पंजाबी कॉलनी परिसरात असलेल्या शिवगंगा पार्क इमारतीतील स्लॅब कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली. यावेळी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील स्लॅब थेट तिसऱ्या मजल्यावर कोसळला. सदरील घटना घडताच नागरिकांनी जीव मुठीत धरून बाहेर पळ काढला.
या घटनेची माहिती मिळताच उल्हासनगर महापालिकेचे अग्निशमन दल, महापालिका प्रशासन आणि पोलीस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. सुरक्षेच्या दृष्टीने खबरदारी म्हणून इमारतीतील सर्व नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात यश आले आहे
सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी दोन फ्लॅटचे मोठे नुकसान झाले आहे. अचानक स्लॅब कोसळल्याने इमारतीच्या स्ट्रक्चरला धोका निर्माण झाला असून परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. महापालिकेकडून इमारतीची तपासणी करून पुढील सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. पावसाळ्यापूर्वीच महापालिकेने 437 इमारती धोकादायक म्हणून जाहीर केल्या होत्या. त्यातील बहुतांश इमारतींना नोटीस देखील बजावण्यात आली. मात्र काही इमारतीमधील रहिवाशांकडून या बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सदरील घटना घडत आहेत. त्यामुळे ज्या इमारती दहा वर्ष जुन्या झाल्या आहेत. त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दुरुस्त करून घ्याव्यात असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.