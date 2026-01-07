पुण्यातील प्रसिद्ध रीलस्टार अथर्व सुदामेवर मोठी कारवाई; ... तर गुन्हा दाखल होणार

Pune Atharva Sudame : पुण्यातील लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार अथर्व सुदामे अतिशय लोकप्रिय आहे. त्याच्या पुणेरी रील्सची हवा परदेशातही होताना दिसते. मात्र अथर्व सुदामे नव्या वादात अडकलाय. अथर्व सुदामेवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या बसेसमध्ये रील तयार करणे अथर्वला चांगलेच महागात पडणार आहे.
रील स्टार अथर्व सुदामेंना महापालिकेचा दणका दिला आहे. पुणे महापालिकेकडून अथर्व सुदामेला 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. महापालिकेकडून ही तिसरी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. दंड भरला नसल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. विना परवानगी रील्स तयार करणं सुदामेला चांगलंच भोवलंय.
अथर्वचे सोशल मीडियावर "पुणेरी ह्युमर" नावाचे एक लोकप्रिय इंस्टाग्राम अकाउंट आहे. अर्थवने पुणे माहापालिकेच्या बसमध्ये एक रील तयार केली. नियमांचे उल्लंघन अथर्वने या या रीलमध्ये महिलांचा अपमान केला आहे.
नोटीसनुसार, अथर्व सुदामेने अधिकृत परवानगीशिवाय पीएमपीएमएल बसमध्ये रील शूट केले. व्हिडिओमध्ये, त्याने कंडक्टरची नकल केली आणि बस, गणवेश, ई-तिकीटिंग मशीन आणि बॅजसह सरकारी संसाधनांचा बेकायदेशीरपणे वापर केला. सर्वात गंभीर आरोप असा आहे की रीलमध्ये महिलांबाबत अपमानास्पद आणि "अपमानास्पद" पद्धतीने दाखवले आहे. पीएमपीएमएलने म्हटले आहे की या कंटेंटमुळे महिलांची प्रतिष्ठा, त्यांची मानसिक सुरक्षितता मलीन झाली आहे. तसेच विभागाची व्यावसायिक प्रतिमा देखील खराब झाली आहे.
यापूर्वीही सणाबाबतच्या एका रिलवरुन अथर्व सुदामे वादात सापडला होता. अथर्वला एका Jaysing Mohan या फेसबुक पेजवरुन धमकीही देण्यात आलीय. या व्हिडिओचे परिणाम आयुष्यभर भोगावे लागतील अशी धमकी देण्यात आलीय. वाद झाल्यानंतर अथर्व सुदामेनं तो व्हिडिओ डिलीट केलाय. तसंच कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो असं स्पष्टीकरणही दिले होते.