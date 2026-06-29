/TET पेपर फुटीप्रकरणी सर्वात मोठी कारवाई; पेपर फोडणांऱ्यावर मकोका लागणार, एका घोषणेमुळे खळबळ

TET Paper Leak : नीटनंतर आता टीईटीचा पेपर फुटल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. राज्यातील 2 लाख 26 हजार शिक्षक टीईटीच्या पेपरची तयारी करत असताना हा पेपर फुटला. या पेपरफुटीमुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. टीईटी पेपरफुटी प्रकरणाचे तीव्र पडसाद आज अधिवेशनात उमटले. TET पेपर मकोका गुन्हा दाखल होणार आहे. मंत्री दादा भुसे यांनी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
टीईटी पेपरफुटीमागे आंतरराज्यीय रॅकेटचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तपासात दिल्ली, आग्र्यातील दोघांची नावं समोर आली आहेत टीईटी पेपरफुटी प्रकरणातील 3 आरोपींना भिवंडी कोर्टाने 6 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात अद्यापही दोन आरोपी फरार असून त्यांचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. तर अटकेत असलेल्या आरोपींपैकी एकाची प्रकृती ठिक नसल्यानं वकिलांकडून औषधोपचाराची मागणी करण्यात आली आहे.
TET पेपर फुटीप्रकरणी मकोक्का गुन्हा दाखल होणार असल्याचे मंत्री दादा भुसे विधान परिषदेत सांगितले. गुन्ह्याला घेऊन काही बदल करायचे झाल्यास तेही करण्याची शासनाची तयारी आहे. आगामी काळात TET प्रमाणे इतर परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. फेर परीक्षा योग्य रितीने पार पाडण्यासाठी उमेदवारांकडून कुठल्याही प्रवेश शुल्क आकारण्यात येणार नाही असे शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
संवेदनशील गुन्हा असून पोलीस महासंचालक यांच्या नार्गदर्शनाखाली 27 जून ला विशेष पोलीस पथक SIT नेमली आहे. बिहारला एक पथक हरियाणाला दोन उत्तर प्रदेशला एक पथक पाठवण्यात आले आहे. TET पेपर फूट प्रकरणी मकोका गुन्हा दाखल होणार आहे. शिवाय मकोका मध्ये देखील जर हा गुन्हा सामाविष्ट करायचा झाला तर त्यासाठी शासनाची तयारी आहे. TET सोबत इतर परीक्षा देखील ऑनलाईन पद्धतीने पार पाडण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे.
राज्याबाहेर प्रश्नपत्रिका का छापल्या जातात. महाराष्ट्रातच प्रश्नपत्रिका छापाव्या अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलीय. पेपर फोडण्यात राज्याबाहेरील लोकांचा हात.. असल्याचं मुनगंटीवार यांनी नमूद केलं. यावर दादा भुसे यांनी उत्तर दिलं. टीईटीसह सर्व परीक्षा पारदर्शक होण्यासाठी समिती गठीत केल्याची माहिती दादा भुसेंनी दिली.