महाराष्ट्रात निवडणुक आयोगाची मोठी कारवाई! एकाचवेळी 7 कर्मचारी निलंबित

Maharashtra Local Body Election Results 2025 : राज्यातील 288 नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकींचा निकाल जाहीर झाला आहे. निकालानंतर निवडणूक आयोगाने मोठी कारावई केली आहे. मतमोजणीच्या वेळी ईव्हीएम मशीनवर राष्ट्रवादी उमेदवाराचे नाव नव्हते. या प्रकरणी उमेदवाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर निवडणुक आयोगाने चौकशी करुन मोठी कारवाई केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या 7 कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. भंडारा जिल्ह्यात हे प्रकरण घडले आहे.
भंडारा नगर परिषद निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या उमेदवार करुणा राऊत यांचे EVM मशीनवर नावच नव्हते. मशीनवर नाव नसल्यामुळे मतमोजणीच्या वेळी गोंधळ निर्माण झाला होता. राष्ट्रवादीने आक्षेप घेत निवडणूक विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे. आता याप्रकरणी 7 कर्मचाऱ्यांना निंबित केलं आहे. तर दोन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचं जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले आहे. या प्रकरणी चौकशी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी राष्ट्रवादीचे जिल्हा अध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी केली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठीच्या नियमांमध्ये राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापुढे ईव्हीएम बॅलेट मशीन यावर पहिला राष्ट्रीय पक्ष, त्यानंतर प्रादेशिक पक्ष मग अपक्ष उमेदवार असा क्रम असणार आहे. या क्रमानेच उमेदवारांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. ग्रामविकास खात्याने त्यासंबंधी एक जीआर प्रसिद्ध केला आहे.
महाराष्ट्रात भाजपनं 124 नगरपरिषदांवर झेंडा फडकवला आहे. शिवसेनेनं 61 ठिकाणी सत्ता स्थापन केलीय तर पवारांच्या राष्ट्रवादीनं 36 नगरपरिषदांवर विजय मिळवला आहे. काँग्रेसला 27 नगरपरिषदांवर सत्ता स्थापन करण्यात यश आले आहे. तर, ठाकरेंची शिवसेना 8 आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीला 12 नगरपरिषदांवर विजय मिळवता आला. स्थानिक आघाडींनी 20 ठिकाणी सत्ता स्थापन केली. महाराष्ट्रात महायुतीनं 221 नगरपरिषदांवर झेंडा फडकवला आहे. मविआनं 47 नगरपरिषदांवर सत्ता स्थापन केली. स्थानिक आघाडीनंही 20 नगरपरिषदांवर विजय मिळवला आहे.