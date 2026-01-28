English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी बारामतीजवळ विमान अपघातात निधन झाले. अपघाताच्या एक दिवस आधी त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. या बैठकीत त्यांनी महत्वाचे निर्णय घेतले. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 28, 2026, 05:16 PM IST
अजित पवारांनी शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत घेतलेला मोठा आणि महत्वाचा निर्णय

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्ती आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी बारामतीजवळ विमान अपघातात निधन झाले. या अपघातात अजित पवारांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजित पवार बारामतीत येणार होते, जिथे ते चार जाहीर सभा घेणार होते. पण, अजित पवारांचे अकाली निधन झाले. अजित पवारांच्या निधनानंतर रा्जयात तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला आहे. दरम्यान, बारामतीला निघण्यापूर्वी अजित पवार यांनी मुंबई झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मोठे निर्णय घेतले. 

अपघाताच्या एक दिवस आधी मंगळवारी (२७ जानेवारी) अजित पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. मुंबई व नवी मुंबई विमानतळ मेट्रोने जोडणार, गडचिरोलीत नवेगाव मोर ते सुरजागडदरम्यान चार पदरी महामार्गास मान्यता यासह अनेक महत्वाचे निर्णय या मंत्री मंडळ बैठकीत घेण्यात आले. 

आलेल्या सर्व फाईल्स अजित पवारांनी क्लिअर केल्या

मुंबईत असले की सकाळी 8.30 वाजता ते मंत्रालयात येऊन कामकाजाला सुरुवात करायचे. अपघाताच्या एक दिवस आधी 27 जानेवारीला सकाळी 8.30वाजता ते मंत्रालयात हजर झाले. आलेल्या सर्व फाईल्स त्यांनी क्लिअर केल्या. वित्त विभागाचे सचिव,महसूल विभागाचे सचिव,GST commissioner,excise commissioner यांच्या समवेत या आर्थिक वर्षात राज्याला मिळालेल्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला,उत्पन्न वाढीच्या सूचना सर्व सचिवांना दिल्या.ही बैठक दीड तास चालली.त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांसमवेत कॅबिनेट बैठकी संदर्भात चर्चा करून ते कॅबिनेट बैठकीला गेले. कॅबिनेट बैठक,पायाभूत सुविधा समिती बैठकीला ते उपस्थित राहिले. त्यानंतर पुन्हा दालनात गेले.तिथे मंत्री चंद्रकांत पाटील व त्यांची चर्चा झाली. दुपारी 2.30 वाजता ते देवगिरी कडे रवाना झाले. शेवटच्या दिवशीही राज्याचे आर्थिक उत्पन्न कसे वाढेल,यासाठीच ते कार्यरत होते.

